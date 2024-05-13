Uçurtma ipi kafasına takılan motosiklet sürücüsü kaza yaptı

Adana'nın Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde Onur Caddesi'nde bugün yaşanan olay, çevredeki insanları şaşırttı. Yol kenarında uçurtma uçuran 3 çocuğunun keyifli vakit geçirdiği sırada, bir motosiklet sürücüsüyle yaşanan kaza anı, görenleri şaşkına çevirdi.

Uçurtmanın ipi, caddeden geçmekte olan motosiklet sürücüsünün kafasına takıldı. Bu ani olayın etkisiyle kontrolünü kaybeden sürücü, motosikletiyle yere düştü. Kazanın ardından çocuklardan ikisi hızla uzaklaşırken, çevredeki insanlar sürücünün yardımına koştu ve onu ayağa kaldırdılar.

Ancak, olayın şokuyla belki de kontrolünü kaybeden sürücü, hala kaza yerinde bulunan bir çocuğa karşı tepki gösterdi. Çocuğun üzerine yürüyerek tepki gösteren sürücü, yerde bulunan uçurtmayı tekmeleyerek parçaladı. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi ve olayın şiddetiyle duygusal bir tepki uyandırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı