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Malatya’da korkunç kaza! Tırla kamyonet kafa kafaya çarpıştı

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Malatya’nın Arguvan ilçesine bağlı Gümüşlü Mahallesinde tır ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Malatya’da korkunç kaza! Tırla kamyonet kafa kafaya çarpıştı mask
Malatya’da korkunç kaza! Tırla kamyonet kafa kafaya çarpıştı
Malatya’da korkunç kaza! Tırla kamyonet kafa kafaya çarpıştı
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Kaza, Malatya’nın Arguvan ilçesi Gümüşlü Mahallesi mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, Arapgir-Malatya karayolunda Malatya istikametinden Arapgir ilçesi istikametine giden O.Ö. (49) yönetimindeki tır ile karşı yönden gelen R.F.D. idaresindeki oto kurtarıcısı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, feci kazada kamyonetin sürücü R.F.D.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Malatya’da korkunç kaza! Tırla kamyonet kafa kafaya çarpıştı

Jandarma ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden sürücünün cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya’da korkunç kaza! Tırla kamyonet kafa kafaya çarpıştı
Malatya’da korkunç kaza! Tırla kamyonet kafa kafaya çarpıştı

Malatya’da korkunç kaza! Tırla kamyonet kafa kafaya çarpıştı
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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13 May 2024 - 18:00 Malatya- Asayiş

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