Haziran ayında tüm öğretmenlere verilecek o görev

Her yıl haziran ayının ilk haftası Hayat Boyu Öğrenme Haftası olarak belirlendi. Hayat Boyu Öğrenme Haftası için şimdiden eğitim kurumlarında hazırlıklar başladı. Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve halk eğitim merkezleri dahil olmak üzere Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü tarafından verilen görevler yerine getirilmek üzere çalışmalar devam etmekte. İşte detaylar…

HAYAT BOYU ÖĞRENME HAFTASI NEDİR?

Türkiye, son yıllarda eğitime yapısal yenilikler getirerek yaşam boyu öğrenmeyi bir süreç olarak hedeflemektedir. Bu durumdan dolayı 2009 yılında Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nın düzenlenmesiyle hem öğrenme fırsatlarına hem de eğitime erişimin ne kadar önemli olduğu vurgulanmakta. Haziran ayının ilk haftası kutlanan Hayat Boyu Öğrenme Haftası bireylerin bilgi çağına hem daha çok uyum sağlamalarını hem de hayatlarını daha iyi yönetebilmeleri için ekonomik ve sosyal yaşama aktif katılmalarına olanak sağlamak.

GÖREVLENDİRMEYİ OKUL MÜDÜRÜ YAPACAK

Haziran ayının ilk haftası Hayat Boyu Öğrenme Haftası olarak kutlamalar gerçekleştirilecek. Okul müdürleri, öğretmenleri ve öğrencileri çeşitli etkinlik yapılması için görevlendirecek. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından destek verilen çalışmalar, önce öğretmenler tarafından etkinlikler hazırlanıp daha sonra öğrencilerle birlikte çalışmalar sunulmaya başlamakta. Bu şekilde öğrenciler ve öğretmenler iş birliğiyle yaptığı ilginç etkinlikler hayat boyu öğrenmenin değerlerini anlatacak.

Kaynak: Haber Merkezi