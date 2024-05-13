'Meslekler ve Hukuk Çalıştayı' düzenlendi

Çalıştaya Malatya Vali Yardımcısı Abdulselam Bıçak, Malatya Vali Yardımcısı Reşit Özer Özdemir, Eğitim Yöneticisi ve İşletmecisi Abdullah Gündüz, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Hilal Avcı katıldı.

“MÜLKİ İDARE AMİRİ PROFESYONEL YÖNETİCİDİR”

Çalıştayın ilk konuşmacısı olan Malatya Vali Yardımcısı Reşit Özer Özdemir, “Mülki idare amirliği, il idaresi kanununun ilçe teşkilatının başındaki kişidir. Mülki idari amir demek asıl meslek kaymakamlıktır. Daha sonra bu vali yardımcılığına verilebilir. Mülkiye Müfettişliği ‘ne verilebilir. Bunların hepsi başka görevlerdir ama asıl mülki amirlik denilince akla kaymakamlık gelir. Bugün il genel meclisinde genelde kaymakamlığın veya valinin başkanlık ettiği bir kurulda kurul halinde karar alınması gereken hukuksal kolektif karar ve mekanizmalarında genelde kurulun başkanının dediği olur. Mesela salgın döneminde bunu gördük. Hıfzıssıhha kurulu ilçede kurulduğunda, toplantında kurul başkanı ne derse genelde kurul üyeleri pek pes etmezler. O manada bir karar alma mekanizmasında da kolaylık vardır. Mülki idare amiri profesyonel yöneticidir diyorum. Şimdi mülki beyan amirinin herhangi bir konuda spesifik herhangi bir konuda uzmanlığı olmaz. Her konu hakkında değerlendirme o konunun önemini, ardını iyi hesaplama, toplum içerisinde, o kaidenin, uygulanma kabiliyeti var mıdır, yok mudur? Bunu ölçmek, değerlendirme yeteneğinin olması gerekir. Bu birçok kurumun mevzuatıyla yüz yüze kalması dolayısıyla edinmiş olduğu tecrübenin tezahürü olarak değerlendirmek gerekiyor” dedi.

“ TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ BİR HUKUK DEVLETİDİR”

Malatya Vali Yardımcısı Abdulselam Bıçak ise, “Mülkiler tarafından tarih derslerinden de hatırlarsanız devleti tarif eder. Yani mülki idare devlet toprağını idare eden kişiliğini, iktidar amiri devlet toprağını idare etmekten sorumlu amir gibi düşünebiliriz. Üniter devletlerle birlikte yerel yönetimlerde kaymakama ihtiyaç duyuldu yani başka bir devlet yapısı, belki de dünyada ortaya çıkacak ve başka bir ama netice itibariyle kavramsal olarak birebir karşılamasa bile amaç olarak mülki idare amiri diyebileceğimiz birtakım görevler olacaktır. Üniter bir devlet var olmak hedefi güttüğü sürece, var olmayı istediği sürece yerelde bir ajana ihtiyacı vardır. Ne demek bizim gibi bir devlet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki hiçbir şey aniden ortaya çıkmış. Tesadüfen efendim bu Fransa'da var mı güzel bir sistemmiş. Hadi bunu alalım uygulayalım. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Arkadaşlar biz de yani Orta Asya'dan bir günde gelip burada bir devlet kurmadık. Yani Orta Asya'da yaşandı o çadırda kurultay toplandığı zaman alınan kararlar bile emin olun bugünkü kanunlarda bir şekilde erişim gösteriyor. Sadece bizim uygulamayla ilgili eksikliklerimiz olabilir, yanlışlıklarımız olabilir, başka konularda eksikliklerimiz olabilir. Özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarında Osmanlı'dan kalma hukuk sistemiyle revize edilen kanunlarımız gerçekten teknik anlamda çok kaliteli kadrolarımız var ki 5442 bunlardan biridir. Bizim meslekte hiçbir meslekte olmayan bir sistem vardır. Nedir? İnanılmaz bir meslek bağlılığı vardır. Çünkü saygısı çok az. Türkiye'de bin 500 yüz bilemeden 2 bin civarı bir mensubumuz var” ifadelerini kullandı.