Malatyaspor’da Alkış dönemi sona erdi

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Malatyaspor teknik direktörü Sinan Alkış’ın görevine son verildiği bilgisi verildi. Malatyaspor yönetimi tarafından paylaşılan yazıda, “Teknik Direktörümüz Sinan Alkış’a takımımıza vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri yer aldı.
BAL’da mücadele eden Malatyaspor teknik direktörü Sinan Alkış’ın görevine son verildiği bildirilirken kulüp yönetiminden de bir açıklama yapıldı. Olayın detayları hakkında net bir bilgi verilmezken kulüp yönetimi tarafından paylaşılan yazıda, “Teknik Direktörümüz Sinan Alkış’a takımımıza vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder kariyerinde başarılar dileriz” ibareleri yer aldı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.