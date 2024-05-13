Malatyaspor’da Alkış dönemi sona erdi

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Malatyaspor teknik direktörü Sinan Alkış’ın görevine son verildiği bilgisi verildi. Malatyaspor yönetimi tarafından paylaşılan yazıda, “Teknik Direktörümüz Sinan Alkış’a takımımıza vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri yer aldı.

BAL’da mücadele eden Malatyaspor teknik direktörü Sinan Alkış’ın görevine son verildiği bildirilirken kulüp yönetiminden de bir açıklama yapıldı. Olayın detayları hakkında net bir bilgi verilmezken kulüp yönetimi tarafından paylaşılan yazıda, “Teknik Direktörümüz Sinan Alkış’a takımımıza vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder kariyerinde başarılar dileriz” ibareleri yer aldı.