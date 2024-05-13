13 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

“89 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ahmet Uzunpınar’ın taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Yeşilyurt,
64 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mustafa Keskin’in taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Battalgazi,
72 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hanife Toy’un taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Yeşilyurt,
0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Yusuf Berat Emeç’in taziye adresi: Bulunmamaktadır,
77 yaşında vefat eden ve Köylü Mahallesi Pütürge Mezarlığına defnedilen Şahin Karaman’ın taziye adresi: Köylü Mahallesi, Pütürge,
81 yaşında vefat eden ve Kuşdoğan Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Cumali Topal’ın taziye adresi: Kuşdoğan Mahallesi, Yeşilyurt.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.