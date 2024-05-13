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13 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

13 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti? mask
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“89 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ahmet Uzunpınar’ın taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Yeşilyurt,

64 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mustafa Keskin’in taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Battalgazi,

72 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hanife Toy’un taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Yeşilyurt,

0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Yusuf Berat Emeç’in taziye adresi: Bulunmamaktadır,

77 yaşında vefat eden ve Köylü Mahallesi Pütürge Mezarlığına defnedilen Şahin Karaman’ın taziye adresi: Köylü Mahallesi, Pütürge,

81 yaşında vefat eden ve Kuşdoğan Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Cumali Topal’ın taziye adresi: Kuşdoğan Mahallesi, Yeşilyurt.”

 
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13 May 2024 - 17:25 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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