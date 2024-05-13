Büyükşehirden LGS öğrencilerine destek

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Yaygın Eğitim ve Kültür Tesisleri Şube Müdürlüğüne bağlı Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerinde öğrenciler sadece sınava hazırlık yapmıyor aynı zamanda sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak için birçok aktivite gerçekleştiriliyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Yaygın Eğitim ve Kültür Tesisleri Şube Müdürlüğüne bağlı Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerinde 400’e yakın 8. sınıf öğrencileri, LGS‘ye günler kala çalışmalarını daha da hızlandırdı.

“2 DENEME SINAVI DAHA EKLENDİ”

Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerinde eğitim-öğretim sezonunun başından beri işlenen konular tekrar ediliyor, soru çözme maratonları ile öğrencilerin son düzlüğe sıkı bir şekilde girmeleri için her türlü destek sağlanıyor. Öğrencilere akıllı tahta destekli dersler ile yıl boyu yapılan 6 Türkiye geneli deneme sınavının üzerine ekstradan 2 deneme sınavı daha eklendi.

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı eğitim merkezlerinde konu anlatımları, uygulamalı soru çözümleri, hafta içi etütleri, rehber öğretmenlerle yapılan görüşmeler, her sınav sonrası velilerin birebir sınıf rehber öğretmenlerinin istişareleriyle tüm öğrencilerin LGS’ye hazırlıkları yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Eğitim merkezlerinde rehber öğretmenlerin aracılığıyla, öğrenciler etkili çalışma yöntemleri, sınava hazırlık stratejileri, sınavda zaman yönetimi gibi strese yol açabilecek faktörlerden de kendilerini bertaraf edebilmeyi öğreniyorlar.

Kaynak: BÜLTEN