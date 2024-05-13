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Milli Boksör Rabia Topuz’un sağlık durumu hakkında açıklama

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Malatya’da, antrenman yaptığı sırada engerek yılanın ısırdığı 22 yaşındaki Milli Boksör Rabia Topuz’un tedavisine devam ediliyor. Milli sporcunun tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret eden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Topuz’un sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Milli Boksör Rabia Topuz’un sağlık durumu hakkında açıklama mask
Milli Boksör Rabia Topuz’un sağlık durumu hakkında açıklama
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8 Mayıs Çarşamba sabah saatlerinde Akçadağ ilçesine bağlı Kotangölü Mahallesi Dikendede mevkiinde meydana gelen olayda, engerek yılanının ısırdığı Milli boksör Rabia Topuz önce Akçadağ Şehit Gökhan Devlet Hastanesi’ne daha sonra ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Milli Boksör Rabia Topuz’un sağlık durumu hakkında açıklama

Milli sporcunun tedavisi sürürken, hastaneyi ziyaret eden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Milli boksörün ailesiyle görüşerek geçmiş olsun dileklerini sunup Rabia Topuz’un sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Hastane yetkilileri ile de görüşen AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Milli boksörün tedavi sürecini yakından izlediklerini belirterek, Rabia Topuz’un en kısa sürede sağlığına kavuşması için tüm gayretin gösterildiğini söyledi.

Milli Boksör Rabia Topuz’un sağlık durumu hakkında açıklama

Milletvekili Ölmeztoprak, Milli sporcunun ailesiyle görüşmesinin ardından hastane çalışanı hemşirelerin gününü de kutladı.

 

Kaynak: BÜLTEN

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13 May 2024 - 17:20 Malatya- Gündem

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