“Desteklerimiz her yıl artarak devam etmektedir”

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında çiftçilerin ülkenin kalkınmasında, ekonominin büyümesinde, sofralara ulaşan ekmeğin, meyvenin, sebzenin üretiminde alın teri dökerek yoğun emek sarf eden kesimlerin başında geldiğini ifade eden Yazıcı, şunları kaydetti:

“Tarım ve hayvancılık üretiminin her kademesinde çalışan vefakâr çiftçilerimizin; üretim ve verimliliğin arttırılması, hayat standartlarının daha da yükseltilmesi, ürettikleri ürünlerin pazarlara ulaştırılması ilimizde tarım ve hayvancılığının kalkınmasında büyük bir önem taşımaktadır. Çiftçilerimiz sayesinde Türkiye’miz, gıda konusunda kendi kendine yetebilen dünyada sayılı devletlerden biri olmuştur. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Türk köylüsü ve çiftçisini ‘Milletin Efendisi’ olarak tanımlamış, ‘Millî ekonominin temeli ziraattır.’ diyerek cefakâr çiftçilerimizin ülke kalkınmasındaki ve toplum içindeki yeri ve önemini belirtmiştir.

“ÇİFTÇİLERİMİZİN 14 MAYIS DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ’NÜ KUTLUYORUM”

Tarım ve hayvancılığın önemli bir üssü olan ilimizde, bu iki önemli sektörün kalkınması ve gelişmesi büyük bir önem taşımaktadır. Bu sebeple Malatya’mızda da tarıma ve hayvancılığa yönelik yatırımları destekleyici çalışmalarımız her yıl artarak devam etmektedir. Devletimizin çiftçilerimize vermiş olduğu destekler sayesinde Malatya, hem ülkemizde hem de dünyada kayısı üretim merkezi haline gelmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle geçimini topraktan sağlayan, toprağa emek veren ve elde ettiği ürünleri bizlere ulaştıran çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyorum.”

Kaynak: BÜLTEN