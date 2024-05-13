Arguvan’da anneler günü coşkusu “Hep yanınızda olacağım”

Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, Arguvanlı anneleri unutmadı. Düzenlenen ‘ Anneler Günü Konseri’ne Belediye Başkanı Ersoy Eren ve eşi, belediye meclis üyeleri, CHP Arguvan İlçe Örgütü Başkanı Ekber Aslantürk, Kadın Kolları Başkanı Songül Yıldırım, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konser programı öncesinde yaptığı konuşmada davetlilerin Anneler Günü’nü kutlayan Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, kadınları bir gün değil her gün hatırlamak, mutlu etmek, saygı duymak ve yüzünü güldürmenin en büyük görevleri olduğunu söyledi.

“ANNELİK GÜÇ DEMEK”

“Kadının, annenin değer gördüğü bir toplum asla cahil kalmaz, geri kalmaz” diyen Eren, “Annelik sadece doğurup büyütmek değil; annelik emek, annelik fedakarlık, annelik sorumluluk, annelik yorgunluk, annelik güç demek. O kadar güçlüsünüz ki Allah annelik gibi yüce değeri sizlere nasip etmiş. O kadar güçlüsünüz ki biz sizin sayenizde, sizin desteğinizle, sizin sevginizle, sizin güler yüzünüzle seçimi kazandık, sizler adaletsizliğe, haksızlığa ‘dur’ dediniz” şeklinde konuştu.

“KADIN NE KADAR MUTLUYSA O EVDEKİ HERKES MUTLU OLUR”

Arguvan’a yapılacak her hizmette kadınların olacağına dikkat çeken Eren, “Hepinize söz veriyorum benim önceliğim hep kadınlar olacak. ‘Bir kadın değişir dünya değişir’ bir kadın ne kadar mutluysa o evdeki herkes mutlu olur. Sizlerin mutlu olması, değer görmesi için elimizden ne gelirse yapacağım. Hep yanınızda olacağım. Yakın zamanda hazırlıklarını bitirdiğimiz Kadın Dinlenme Evimizi hep beraber açacağız. Sizlerin nefes alacağı, kendinize ait hissedeceğiniz bir alanınız olacak. Arguvan’da yapılacak her hizmetin önceliği sizler olacaksınız. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım olmak üzere kaybettiğimiz analarımıza Allahtan rahmet diliyorum, şehit annelerimizin, evladını kaybetmiş annelerimizin, annelik duygusunu yüreğinde taşıyan, nice zorluklara göğüs geren, evladını büyüten analarımızın anneler gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Konser, sanatçı Mahir Yiğitler’in şarkıları eşliğinde büyük coşkuyla devam etti.

Kaynak: BÜLTEN