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Tüm partilere çağrıda bulundu: Esnafı siyasete alet etmeyin, siyaseti kendi aranızda yapın

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Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, son bir hafta içinde Kuyuönü ve Tecde Yolu üzerindeki esnafları üç kez ziyaret ederek onların sorunlarını dinledi. Keskin, tüm partilere de çağrıda bulunarak, “Esnafı siyasete alet etmeyin, siyaseti kendi aranızda yapın” dedi.

Tüm partilere çağrıda bulundu Esnafı siyasete alet etmeyin, siyaseti kendi aranızda yapın mask
Tüm partilere çağrıda bulundu Esnafı siyasete alet etmeyin, siyaseti kendi aranızda yapın
Tüm partilere çağrıda bulundu Esnafı siyasete alet etmeyin, siyaseti kendi aranızda yapın
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Geçtiğimiz hafta Kuyuönü ve Tecde Yolu'ndaki esnafları ziyaret eden Başkan Keskin, bu hafta da üçüncü kez bölgeye giderek esnafları ziyaret etti. Keskin, esnafın kaldırımlarda yaya geçişini engellememeleri gerektiğini ve kaldırım işgalleriyle ilgili şikayetlerin geldiğini belirtti. Büyükşehir Belediyesi'ne bildirim gönderilmesinin ardından esnaflarla görüştüğünü ve sorunları çözmeye çalıştıklarını ifade etti.

Tüm partilere çağrıda bulundu: Esnafı siyasete alet etmeyin, siyaseti kendi aranızda yapın

Başkan Keskin, esnafın sorunlarını çözmeye çalıştıklarını ve siyaseti esnafı alet etmemeleri konusunda uyardıklarını vurguladı. Kendilerinin ekmeğin ve nafakanın peşinde olduklarını ve esnafın sorunlarını çözmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Tüm partilere çağrıda bulundu: Esnafı siyasete alet etmeyin, siyaseti kendi aranızda yapın

ESNAFIN ÖNÜNDE MUTLAKA SUNDURMA OLACAK

Başkan Keskin,

“Herkes kurallara uyarsa sıkıntı olmaz. Esnafımız kaldırımlarda yaya geçişlerini engellememeli hem bitişik komşusunun hem de vatandaşın hak ve hukukuna saygı göstermeli. Esnafımızda, komşu esnafının kaldırımı işgal etmesinden şikayetçi. Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırım işgalleri ile ilgili olarak bildirim gönderilmesini ardından esnaflarımızla görüştüm. Sundurmaları kaldırımı kapatan 5-6 tane esnafımız var. Esnafın önünde mutlaka sundurma olacak, ama kaldırımı kapatmamak lazım. Biz hem Büyükşehir Belediyesi ile hem de esnafımızla konuşarak konuyu çözdük. 5-6 tane esnafımız var, onlarda sundurmalarını geri çekecek.”

 İfadelerini kaydetti.

Tüm partilere çağrıda bulundu: Esnafı siyasete alet etmeyin, siyaseti kendi aranızda yapın

Malatya’da esnafın sorunlarını her zaman çözmeye çalıştıklarını belirten Başkan Şevket Keskin,

“Siyasetçilere sürekli sesleniyorum, esnafı siyasete alet etmeyiniz.  Siyaseti kendi aranızda yapın. Biz, ekmeğimizin, nafakamızın peşindeyiz. Gücümüz yettiği kadar esnafımızın sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Kimse endişe etmesin, bizim esnafımızın sorunlarını çözmeye gücümüz var.”

dedi.

Tüm partilere çağrıda bulundu: Esnafı siyasete alet etmeyin, siyaseti kendi aranızda yapın
 
Tüm partilere çağrıda bulundu: Esnafı siyasete alet etmeyin, siyaseti kendi aranızda yapın
 
Tüm partilere çağrıda bulundu: Esnafı siyasete alet etmeyin, siyaseti kendi aranızda yapın
 
Tüm partilere çağrıda bulundu: Esnafı siyasete alet etmeyin, siyaseti kendi aranızda yapın
 
Tüm partilere çağrıda bulundu: Esnafı siyasete alet etmeyin, siyaseti kendi aranızda yapın
 
Tüm partilere çağrıda bulundu: Esnafı siyasete alet etmeyin, siyaseti kendi aranızda yapın

Kaynak: BÜLTEN

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13 May 2024 - 17:08 Malatya- Gündem

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