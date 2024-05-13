Malatya’da Horoz Dövüşü Operasyonu: 9 Şahsa İdari Para Cezası

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, kumar oynamak için yer ve imkân sağladığı belirlenen A.S.K. isimli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldığı açıklandı. Horoz dövüşleri, hayvan haklarına aykırı olduğu için yasal düzenlemelere göre cezai işlem gerektiren suçlar arasında bulunuyor.
Operasyonun başarıyla sonuçlanmasıyla birlikte, horoz dövüşüne karışan 9 şahsa toplamda 57 bin 825 TL idari para cezası uygulandı. Kamuoyuna duyurulan bu operasyonun, hukuka ve toplum düzenine uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi, ilçede huzur ve güvenin sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.