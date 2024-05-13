13 May 2024 - 15:14- Asayiş G:

Malatya’da Horoz Dövüşü Operasyonu: 9 Şahsa İdari Para Cezası

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir iş merkezinin çatı katında gerçekleştirilen operasyonda horoz dövüşü yapıldığı tespit edildi. Operasyon sonucunda, horoz dövüşüne karışan 9 şahsa toplamda 57 bin 825 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, kumar parası olarak nitelendirilen 2 bin TL ve 2 adet horoza geçici olarak el konuldu.

Malatya’da Horoz Dövüşü Operasyonu 9 Şahsa İdari Para Cezası mask
Malatya’da Horoz Dövüşü Operasyonu 9 Şahsa İdari Para Cezası
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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, kumar oynamak için yer ve imkân sağladığı belirlenen A.S.K. isimli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldığı açıklandı. Horoz dövüşleri, hayvan haklarına aykırı olduğu için yasal düzenlemelere göre cezai işlem gerektiren suçlar arasında bulunuyor.

Malatya’da Horoz Dövüşü Operasyonu: 9 Şahsa İdari Para Cezası

Operasyonun başarıyla sonuçlanmasıyla birlikte, horoz dövüşüne karışan 9 şahsa toplamda 57 bin 825 TL idari para cezası uygulandı. Kamuoyuna duyurulan bu operasyonun, hukuka ve toplum düzenine uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi, ilçede huzur ve güvenin sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Malatya’da Horoz Dövüşü Operasyonu: 9 Şahsa İdari Para Cezası

Kaynak: Haber Merkezi
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13 May 2024 - 15:14 Malatya- Asayiş

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