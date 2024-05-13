13 May 2024 - 15:10- Gündem G:

Başkan Er İkizce TOKİ konutlarındaki son durumu açıkladı

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6 Şubat depremleri sonrasında Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi’nde başlanan konutlarda çalışmalar devam ediyor. Başkan Er, “TOKİ tarafından İkizce Mahallesi’nde etaplar halinde yapımı devam eden kalıcı konutlarda bütün detaylar düşünülmüş. Çevre düzenleme çalışmaları, çocuk oyun alanları ile sosyal tesislerin de hayata geçirilmesi ile çok modern bir yaşam alanı oluşturulmuş olacak.” dedi.

Başkan Er İkizce TOKİ konutlarındaki son durumu açıkladı mask
Başkan Er İkizce TOKİ konutlarındaki son durumu açıkladı
Başkan Er İkizce TOKİ konutlarındaki son durumu açıkladı
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ilgili daire başkanları ile birlikte İkizce TOKİ konutlarının bulunduğu şantiye alanlarında incelemelerde bulunarak, yapılan çalışmaların son durumu hakkında ilgililerden bilgiler aldı.

Başkan Er İkizce TOKİ konutlarındaki son durumu açıkladı

Çalışmaların büyük bir hızla devam ettiğini belirten Başkan Er, “TOKİ tarafından İkizce Mahallesi’nde etaplar halinde yapımı devam eden kalıcı konutlarda bütün detaylar düşünülmüş. Çevre düzenleme çalışmaları, çocuk oyun alanları ile sosyal tesislerin de hayata geçirilmesi ile çok modern bir yaşam alanı oluşturulmuş olacak.

Başkan Er İkizce TOKİ konutlarındaki son durumu açıkladı

“HER ALANDA DAHA MODERN BİR ŞEHRİ İNŞALLAH İNŞA EDECEĞİZ”

Malatya’da önceliğimiz konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarımızı kalıcı konutlarına kavuşturarak güvenli ve rahat bir ortamda yaşamalarını sağlamak. Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya’nın yeniden ayağa kaldırılması noktasında el birliği ile hareket ederek her alanda daha modern bir şehri inşallah inşa edeceğiz.

Başkan Er İkizce TOKİ konutlarındaki son durumu açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve TOKİ tarafından şehrimizde ciddi çalışmalar yürütülüyor. İnşallah bu çalışmalar kısa süre içerisinde tamamlanarak hemşerilerimiz daha güvenli ve sağlıklı konutlarında yaşarlar ve iş yerlerinde hizmet vermeye başlarlar” dedi.

Başkan Er İkizce TOKİ konutlarındaki son durumu açıkladı

İnceleme gezisi sonrasında örnek daireyi de gezen Başkan Er, yapımı tamamlanan örnek dairenin çok güzel bir şekilde dizayn edildiğini belirterek, dairelerin kullanışlı olduğunu vurguladı.

Başkan Er İkizce TOKİ konutlarındaki son durumu açıkladı
 
Başkan Er İkizce TOKİ konutlarındaki son durumu açıkladı
 
Başkan Er İkizce TOKİ konutlarındaki son durumu açıkladı
 
Başkan Er İkizce TOKİ konutlarındaki son durumu açıkladı
 
Başkan Er İkizce TOKİ konutlarındaki son durumu açıkladı
 
Başkan Er İkizce TOKİ konutlarındaki son durumu açıkladı

Kaynak: BÜLTEN

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13 May 2024 - 15:10 Malatya- Gündem

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