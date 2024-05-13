13 May 2024 - 15:02- Gündem G:

Ağbaba verdiği sözü tuttu 18 Mayıs’ta Gripin Malatyalılarla buluşuyor

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CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yerel seçimler öncesi gençlere verdiği sözü tutuyor. 18 Mayıs’ta Büyükşehir belediye binası arkasında gerçekleştirilecek konserde Türkiye’nin tanınmış gruplarından Gripin Malatyalılarla buluşacak. İşte detaylar

Ağbaba verdiği sözü tuttu 18 Mayıs’ta Gripin Malatyalılarla buluşuyor mask
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CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde gençlik şöleni düzenleyerek Malatyalı gençlere verdiği sözü tutuyor.

Ağbaba verdiği sözü tuttu 18 Mayıs’ta Gripin Malatyalılarla buluşuyor

Ağbaba, konuyla ilgili yaptığı açıklamada;

 “Malatya ve gençlerimizin moral bulması, yıkılan psikolojimizi biraz düzeltmek için etkinlikler yapacağımızı söylemiştik. 18 Mayıs’ta Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin arkasındaki meydanda Türkiye’nin tanınmış sanatçılarından Gripin Malatya’ya gelerek konser verecek. Malatya’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı hep birlikte kutlayacağız. Yıkılan psikolojimizi düzeltmek için bu etkinliklere devam edeceğiz. Konserimize başta gençlerimiz olmak üzere tüm Malatyalıları davet ediyorum”

 ifadelerini kullandı.

Gripin, Eymen ve Fatih Genç’in sahne alacağı konser programı 18 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da Malatya Büyükşehir Belediye binası arkasındaki miting alanında gerçekleştirilecek.
 
 

Kaynak: BÜLTEN

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13 May 2024 - 15:02 Malatya- Gündem

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