Ticaret satış hacmi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Ticaret Satış Hacim Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi 2024 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,1 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 9,4 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 19,4 arttı.
Ticaret satış hacmi 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3,3 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,5 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise aynı kaldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.