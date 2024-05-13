- Ekonomi

Ticaret satış hacmi arttı

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Ticaret satış hacmi yıllık yüzde 10,5 arttı, perakende satış hacmi yıllık yüzde 19,4 arttı.

Ticaret satış hacmi arttı mask
Ticaret satış hacmi arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Ticaret Satış Hacim Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi 2024 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,1 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 9,4 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 19,4 arttı.

Ticaret satış hacmi arttı

Ticaret satış hacmi 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3,3 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,5 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise aynı kaldı.

Ticaret satış hacmi arttı
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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13 May 2024 - 14:01 - Ekonomi

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