Battalgazi Belediyesi açıkladı gençlere ücretsiz olacak

LGS ve YKS ücretsiz tekrar kampı 18 Mayıs Cumartesi günü saat 09.00’da start verecek. Kayıt olmak isteyen ve tekrar kampı hakkında detaylı bilgi almak isteyen adaylar 0507 923 06 06 numaralı telefondan iletişime geçebilecek.

Battalgazi Belediyesi tarafından, 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) ve 2 Haziran’daki Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik tekrar kampı düzenlenecek.

18-24 Mayıs tarihleri arasında Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda ücretsiz olarak düzenlenecek kamp programında 18-19 Mayıs tarihlerinde LGS sınavına hazırlanan öğrencilere, 20-24 Mayıs tarihleri arasında ise YKS’ye hazırlanan öğrencilere yönelik genel tekrar dersleri verilecek. Görsel Eğitim Merkezi, Çözüm Kurs Merkezi ve Sekiz Oniki Kurs’un alanında uzman öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleşecek olan kampta 19 Mayıs Pazar günü ünlü Türkçe öğretmeni Aker Kartal, YKS ve Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) hazırlanan adaylarla buluşacak.

GENÇLERİMİZİN BAŞARISI İÇİN BURADAYIZ

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın,

“Battalgazi Belediyesi olarak, gençlerimizin eğitim hayatının her aşamasında yanlarında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Onların geleceğe daha güvenle adım atabilmesi için elimizden gelen her türlü desteği sağlamak bizim önceliklerimizden biri. Bu kapsamda, sınavlara hazırlanan gençlerimizin sınav maratonunda motivasyonunu yükseltmek ve sınav konularında eksikliklerini gidermek için fırsat oluşturacak ara tekrar kampımıza sınavlara hazırlanan tüm evlatlarımızı bekliyorum. Alanında uzman eğitmenler sınav stratejileri, test teknikleri ve konu anlatımları gibi birçok faydalı bilgiyi sunacaklar. Gençlerimizin başarısı için buradayız. Battalgazi Belediyesi olarak gençlerimizin geleceğe güçlü bir şekilde hazırlanabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz”

dedi.

Kaynak: BÜLTEN