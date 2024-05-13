Antalya'nın ilçelerinde yarın elektrik kesintisi yaşanacak

Kepez ilçesinde, Merkez Çankaya ve Odabaşı mahallelerinde 14 Mayıs 2024 tarihinde yatırım çalışması sebebiyle 09.00 - 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.
Döşemealtı ilçesinde, Ekşili, Ilıcaköy, Karataş, Karaveliler, Kovanlık, Killik ve Bademağacı mahallelerinde 14 Mayıs 2024 tarihinde 09.00 - 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi gerçekleştirilecek.
Konyaaltı ilçesinde, Doyran Mahallesi'nde 14 Mayıs 2024 tarihinde 09.00 - 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.
Kaş ilçesinde, Andifli, İslamlar, Gelemiş, Senir ve Ova mahallelerinde 14 Mayıs 2024 tarihinde 09.00 - 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.
Manavgat ilçesinde, Çardak, Beydiğin ve Karacalar mahallelerinde 14 Mayıs 2024 tarihinde 09.00 - 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Korkuteli ilçesinde, Alaaddin Mahallesi'nde 14 Mayıs 2024 tarihinde 09.00 - 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.
Alanya ilçesinde, Hacımehmetli, Sugözü ve Mahmutlar mahallelerinde 14 Mayıs 2024 tarihinde 09.00 - 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi gerçekleştirilecek.
Aksu ilçesinde, Altıntaş Mahallesi'nde 14 Mayıs 2024 tarihinde 09.00 - 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.
Serik ilçesinde, Aşağıkocayatak ve Yukarıkocayatak mahallelerinde 14 Mayıs 2024 tarihinde 09.00 - 12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Vatandaşlarımızın planlarını bu kesinti saatleri doğrultusunda yapmaları önemli. Elektrik kesintisi nedeniyle mağduriyet yaşanmaması adına gerekli tedbirlerin alınması hayati önem taşıyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.