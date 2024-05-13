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Antalya'nın ilçelerinde yarın elektrik kesintisi yaşanacak

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Antalya'nın bazı ilçelerinde yarın elektrik kesintisi yaşanacak. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları nedeniyle belirli mahallelerde elektrik kesintisi yapılacak. İşte detaylar:

Antalya'nın ilçelerinde yarın elektrik kesintisi yaşanacak mask
Antalya'nın ilçelerinde yarın elektrik kesintisi yaşanacak
Antalya'nın ilçelerinde yarın elektrik kesintisi yaşanacak
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Kepez ilçesinde, Merkez Çankaya ve Odabaşı mahallelerinde 14 Mayıs 2024 tarihinde yatırım çalışması sebebiyle 09.00 - 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Antalya'nın ilçelerinde yarın elektrik kesintisi yaşanacak

Döşemealtı ilçesinde, Ekşili, Ilıcaköy, Karataş, Karaveliler, Kovanlık, Killik ve Bademağacı mahallelerinde 14 Mayıs 2024 tarihinde 09.00 - 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi gerçekleştirilecek.

Antalya'nın ilçelerinde yarın elektrik kesintisi yaşanacak

Konyaaltı ilçesinde, Doyran Mahallesi'nde 14 Mayıs 2024 tarihinde 09.00 - 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Kaş ilçesinde, Andifli, İslamlar, Gelemiş, Senir ve Ova mahallelerinde 14 Mayıs 2024 tarihinde 09.00 - 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Antalya'nın ilçelerinde yarın elektrik kesintisi yaşanacak

Manavgat ilçesinde, Çardak, Beydiğin ve Karacalar mahallelerinde 14 Mayıs 2024 tarihinde 09.00 - 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

Korkuteli ilçesinde, Alaaddin Mahallesi'nde 14 Mayıs 2024 tarihinde 09.00 - 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Antalya'nın ilçelerinde yarın elektrik kesintisi yaşanacak

Alanya ilçesinde, Hacımehmetli, Sugözü ve Mahmutlar mahallelerinde 14 Mayıs 2024 tarihinde 09.00 - 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi gerçekleştirilecek.

Aksu ilçesinde, Altıntaş Mahallesi'nde 14 Mayıs 2024 tarihinde 09.00 - 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Antalya'nın ilçelerinde yarın elektrik kesintisi yaşanacak

Serik ilçesinde, Aşağıkocayatak ve Yukarıkocayatak mahallelerinde 14 Mayıs 2024 tarihinde 09.00 - 12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

Vatandaşlarımızın planlarını bu kesinti saatleri doğrultusunda yapmaları önemli. Elektrik kesintisi nedeniyle mağduriyet yaşanmaması adına gerekli tedbirlerin alınması hayati önem taşıyor.

Antalya'nın ilçelerinde yarın elektrik kesintisi yaşanacak

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13 May 2024 - 13:39 Antalya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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