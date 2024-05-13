Esnaf ekonomik darboğazda sorunlar bitmiyor! En büyük sıkıntı lavaboların olmayışı

Malatya’nın ağır hasar aldığı 6 Şubat depremlerinde vatandaşların evlerini, esnaflar ise iş yerlerini kaybetti. Uzun süre işsiz kalan bazı esnaflara konteyner verilirken bazı esnaflar ise kendi imkanlarıyla konteyner yaptırdı. Depremden sonra zor şartlar altında hayatını idame ettirmeye çalışan esnafların iş yerleri olmasına rağmen depremle birlikte gelen sorun ve sıkıntıları devam ediyor. Yaşadıkları sorunları ve yetkililerden taleplerini belirten esnaflar BUSABAH Medya’ya önemli açıklamalarda bulundular.

Depremden sonra konteyner sıkıntısı yaşadığını söyleyen esnaf Aytaç Demiroğlu, depremin ardından müşteri potansiyellerini de kaybettiklerini belirtti.

“ADALETLİ DAĞITILDIĞINA İNANMIYORUM”

Esnaf Demiroğlu,

“ Deprem öncesi iyi kötü müşteri potansiyelimiz vardı. Müşterilerimizin çoğu merkezdeydi. Depremden sonra kendi yerimiz inşaat alanı olduğu için kendi yerimize konteyner talep edemedik. 5 ay boyunca noter huzurunda yapılan çekilişe katıldım. Ama bize iş yeri sağlanmadı. Daha sonra bulunduğum yere konteyner getireceklerini söylediler. Yalnız bu konteynerde verilmedi. Şu an ki konteyner 20 metrekare ve 85 bin TL’ye kendi paramla yaptırdım. Biz çarşı esnafıyız bu konteynerlerin de konteyner iş yerlerinin de gerek mevki olarak gerek adet olarak adaletli dağıtıldığına inanmıyorum. Esnafı ayırmıyorum. Bu deprem hepimize geldi ama iş potansiyeli daha küçük arkadaşlara çok güzel merkezi yerlerde konteynerler ücretsiz verildi. Biz de çarşının esnafı olduğumuz halde konteyner vermediler”

şeklinde konuştu.

“GELECEĞİMİZ AÇISINDAN KAYGILIYIZ”

İş yerinin bulunduğu alanda inşaata çalışmalarına başlanıldığını dile getiren esnaf Demiroğlu,

“Geleceğimiz açısından da kaygılıyız. Buralar inşaat alanı oldu. Bizimde kaygılarımız var. Ne yapacağız ve nereye gideceğiz diye. Turgut Temelli Caddesi’nin alt kısmında konteynerlerin hepsini zaten belediye veya valilik aracılığıyla kendileri yerleştirdiler. Arka tarafta çok güzel bir inşaat ilerliyor. Aynı zamanda kaldırımın bir kısmında yayanın da yürüyebileceği şekilde işine devam ediyor. Benim beklentim yarın öbür gün burada bir inşaata başlanırsa kaldırımda yayanın yürüyeceği kadar yer bırakılsın. Arkada eş zamanlı inşaat işlerken biz de burada en azından hizmetimize devam edebilelim”

ifadelerini kullandı.

“ESNAFIN DURUMU ZOR”

Esnaf Demiroğlu, yaşadığı sıkıntıları şu şekilde anlattı:

“ Pazar yeri oluşturamadılar. Beyaz eşyacıların hepsi bir arada olursa pazar oluşur. Aracıyla ve otobüsle gelirler. En azından müşteri geldiği zaman almadan gitmez. Yani böyle olsaydı en azından şehrin dışında da bir imkân sağlansa pazar oluşturulmuş olurdu. Ondan dolayı yani esnafın durumu zor. Lavabo konusunda yetersiz. Esnaf zaten gerçekten zor durumda. Işıklandırmayla ilgili bir sıkıntımız yok. İyi-kötü ışıkları yanıyor. Güvenlik konusunda problem yaşamadım.”

“BİLMEDİĞİMİZ İÇİN TEDİRGİNİZ”

İş yerlerinin bulunduğu alanda ihtiyaçlarını karşılayacak yerler olmadığını söyleyen esnaf Birol Sürücü ise,

“Karşı yolda duran moloz yığınları kaldırılsa daha güzel görüntü olur. Gece olunca burada kimin gelip gezdiğini bilmediğimiz için tedirginiz. Burada bekçilerin gezmesini isteriz. Cadde üzerinde lavabo ve esnafın el yıkayacağı yer yok. Biz daha önce de bunu MASKİ’ye bildirdik. Buraya kadın ve erkek WC yapılsın dedik ama yapılmadı”

diye konuştu.

“ÇALINMASI TEDİRGİN EDİYOR”

Esnaf Sürücü, dükkanların yıkımıyla ilgili belirsizlikler olduğunu ifade ederek,

“Dükkânı kapattık ve kapının önünde sandalyeyi unuttuk çalındı. Paspasımız birkaç defa unuttuk o da çalındı. Diyeceksiniz paspasın fiyatı nedir? Fiyatı ne olduğu önemli değil. Ama çalınması tedirgin ediyor. Buralarda hep bir belirsizlik var. Buralar 3 ay sonra mı yıkılacak? Altı ay sonra mı? Bir yıl sonra mı? Şurada dükkân var. Tutmayı düşündüm. Burası ne zaman yıkılacağı belli değil diyorlar. Ben bilsem ki burası bir yıl sonra yıkılacak o dükkânı bir yıllığını tutarım. Şimdi o dükkânı bir yıllığına tutsam 3 ay sonra bura yıkılırsa ne yapacağım. Bir belirsizlik var”

söyleminde bulundu.

“KADIN BAŞIMA GİTMEK OLMUYORDU”

Son olarak iş yerlerinin bulunduğu alanda en büyük sıkıntının lavabo olduğunu belirten esnaf Nisanur Aydoğan,

“En büyük sıkıntımız lavabo. Çok fazla konteyner var burada ve lavabo yok. Bir iş yerinin lavabosunu kullanıyordum ama çok fazla esnaf kullandığı için kadın başıma gitmek olmuyordu. Haftanın her günü iş yerindeyim ve Kapalı Çarşıda olan lavaboya her gitmeme 5 TL veriyorum. İş yerimiz güzel ama 10 bin TL kira ödüyoruz. Daha önceki iş yeri kira değildi ve elektrik, su faturası ödemiyorduk. Şu anlık güvenlik açısından bir sıkıntı yaşamadık. Sadece birkaç defa dükkânın kapısı zorlandı. Onun dışında dükkânın içine falan girme olayı olmadı”

açıklamasında bulundu.