“Klimanızın yaşı 10’u geçtiyse değişim zamanı”

Mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların beklendiği yaz ayları yaklaşırken, bazı tüketicilerin gündeminde mevcut klimalarının bakımı, bazılarının gündeminde ise klima satın alma var. Her iki konuda da dikkat edilmesi gereken pek çok unsur söz konusu. Betül Başkır, “Düzenli bakım ve temizliği yapılmayan klimaların arıza yapma olasılığı artıyor, ısıtma-soğutma kapasiteleri düşüyor, kullanım ömrü azalıyor ve daha fazla enerji tüketiyor. Yeni alınacak klimalarda ise öncelikle enerji tüketimi en az seviyede olan A+, A++ ve A+++ enerji sınıfına sahip cihazların tercih edilmesi gerekiyor. Böylece enerjiden tasarruf edebilir ve devamında elektrik faturalarını düşürebilirsiniz” dedi.

“MEKANA UYGUN KLİMANIN SEÇİMİ DE KRİTİK ÖNEME SAHİP”

Başkır, sözlerine şöyle devam etti: “Mekana uygun klimanın seçimi de kritik öneme sahip. Çünkü ihtiyacınızdan büyük bir cihaz, daha fazla enerji kullanımı anlamına geliyor. Tasarruf amacıyla alacağınız düşük kapasiteli bir klima da konfor kaybına yol açıyor. Bu nedenle sektörün ileri gelenleri, tüketicileri cihaz satın almadan önce şirketlerin ücretsiz keşif hizmetinden mutlaka faydalanmaları konusunda uyarıyor. Klimayı seçerken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise klimanın filtreleme sistemleri. Yeni teknolojiler sayesinde çok daha fazla gelişen filtreler havayı temizleyerek sağlıklı bir ortam oluşturulmasını sağlıyor. Klima alırken filtreleme sistemlerinin ne gibi avantajlar sağladığına bakılması öneriliyor. Ayrıca enerji verimliliğinin yanında klimanın gürültü seviyesi de önemli kriterlerden birisi.

Klimanın nerede kullanılacağı da cihaz seçimi yaparken dikkat edilmesi gerekenlerden. Örneğin; eğer kullanımın çok yoğun olacağı ofis veya mağaza için bir klima satın alınacaksa ‘inverter tipi’ ve R32 yüksek verimli soğutucu akışkan kullanılan klimaların enerji tasarrufu nedeniyle öncelikli tercih edilmesi tavsiye ediliyor. Inverter tipi klima, ortam sıcaklığına göre kendisini sürekli dengeleyip, sıcaklık belirli bir seviyeye geldiğinde kendini rölantiye alıyor. Gün içerisinde bu sürekli aynı şekilde devam ediyor. Dolayısıyla daha az güç harcıyor.”

Günümüzde, klimaların enerji tüketiminin en düşük seviyede tutulmasının öncelikli konulardan olduğunun altını çizen Başkır, “Enerji kullanımını azaltmanın bir diğer yöntemi ise mobil uygulama üzerinden kontrol edilebilen bir klima satın almak. Örneğin; klimayı açık unuttuğunuzu düşünüyorsanız uygulamadan girip klimayı kapatabilir ya da daha işyerine veya eve gelmeden önce klimayı çalıştırabilirsiniz” şeklinde konuştu.

“KLİMANIZIN YAŞI 10’U GEÇTİYSE DEĞİŞİM ZAMANI”

Klima taktırmadan önce dikkate alınması gereken koşulların başında yalıtımın geldiğini vurgulayan Başkır, tüketicilere öncelikle evlerinin yalıtım özelliklerini iyileştirmelerini önerdi. Böylece ısı kaybı ve kazancı önlenip, ısıtmak ya da soğutmak için daha az enerji harcanacağına değinen Başkır, şu konulara da dikkat çekti: “10 yılı aşkın kullandığınız klimaları yenileyin. Eski klimaların aynı performansı sergilemesi için yüzde 40 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyması bilinen bir gerçektir.”

“YOĞUN SEZONDA SATIN ALMA YAPMAYIN”

Başkır, sözlerini şöyle tamamladı: Klima konusunda değinilmesi gereken diğer bir husus ise doğru zamanda satın alma planı yapmak Çünkü hava sıcaklıklarının ani artması ile aynı zaman diliminde oluşan yoğun klima satın alma ve aynı gün montaj taleplerinin karşılanmasında yaşanabilecek güçlükler sebebiyle tüketici memnuniyetsizlikleri oluşabiliyor. Satın alacağınız ürün için yoğun sezon öncesi planlama yaparak satın alıyor olmanız hem ürün fiyat ve sevkiyat yönleriyle hem de montaj yoğunluğu sebebiyle oluşabilecek gecikmeleri engelleyecektir.”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı