Tutuklamaların olduğu o 6 il arasında Malatya da var!

Malatya’da 6 Şubat depreminde ağır hasar alıp kullanılmaz hale gelen araçların motor ve şase numaralarını hacizli, çalıntı veya yurtdışından getirilen bire bir aynı model ve marka araçlarla değiştirerek ve bu araçları piyasaya sürerek haksız kazanç sağlayan zanlıların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 ay süren teknik ve fiziki takipte, şüpheliler adına kayıtlı toplam 267 araçtan 47'sinin şasi ve motor numaralarının değiştirildiği tespit edildi. Malatya, İstanbul, Bursa, Isparta, Hatay illerinde 10, Suriye'nin Afrin kentinde ise zanlı 1 düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6’sı tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartı olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.