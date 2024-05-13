13 May 2024 - 12:25- Ekonomi G:

Malatya’da fiyatlar düşüyor! İkinci el piyasasında fiyat düşüşü devam edecek mi?

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Kurban Bayramı öncesi ikinci el araç piyasasında sert bir düşüş yaşandığı ve bu fiyatların daha da düşüp düşmeyeceği araştırma konusu oldu.  Peki, Malatya’da ikinci el araçlarda fiyatlar tekrar yükselecek mi? Detaylar haberimizde…

Malatya’da fiyatlar düşüyor! İkinci el piyasasında fiyat düşüşü devam edecek mi mask
Malatya’da fiyatlar düşüyor! İkinci el piyasasında fiyat düşüşü devam edecek mi
Malatya’da fiyatlar düşüyor! İkinci el piyasasında fiyat düşüşü devam edecek mi
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Malatya’da ikinci el piyasasında düşüş devam ederken, sektörde Kurban Bayramı öncesi hareketlilik beklenmekte.

Malatya’da fiyatlar düşüyor! İkinci el piyasasında fiyat düşüşü devam edecek mi?

Malatya’da ikinci el araç piyasasında yüzde 10’lara varan fiyat düşüşü yaşandığını kaydeden galerici esnafı, sektörde kurban bayramı öncesinde hareketlilik beklediklerini söyledi.

Malatya’da fiyatlar düşüyor! İkinci el piyasasında fiyat düşüşü devam edecek mi?

“TEMİZ ARAÇ HER ZAMAN SATILIYOR”

Galerici esnaflarından Fevzi Kocaman, satışların yavaş seyrettiğini belirterek,

“Piyasa çok az bir miktarda düştü. Satışlar ağır faizler yüksek. Artık ikinci el yatırım aracı olmaktan çıkarak ihtiyaca döndü. Vatandaşlar parasını farklı şekillerde değerlendiriyor. Yine de şükür diyoruz çark dönüyor mu dönüyor, temiz araç her zaman satılıyor. Öte yandan vatandaşlarımızdan korsan satıcılardan alışveriş yapmamasını rica ediyoruz”

dedi

Malatya’da fiyatlar düşüyor! İkinci el piyasasında fiyat düşüşü devam edecek mi?

“FİYATLAR YÜZDE 10 GERİLEDİ”

Yaklaşan kurban bayramı öncesi ikinci el araç fiyatlarında yüzde 10’luk düşüş yaşandığına dikkat çeken Yeşiltepe Galericiler Sitesi Denetim Kurulu Başkanı Başkan Göksel Levent ise,

“Sektörde fiyatların yüzde 10 gerilediğini görüyoruz. Buna rağmen satışlarda sıkıntı var, esnaf satış yapamıyor. Otomotiv piyasası yatırım aracından çıkarak ihtiyaca dönüştü. Vatandaş krediye ulaşmakta da sıkıntı yaşıyor. Nakit parası olanlar da parasını farklı şekillerde değerlendirerek araç alımında bulunmuyor. Önümüzdeki kurban bayramında hareketlilik bekliyoruz. Şu anda tam araç alma zamanı”

 diye konuştu.

Malatya’da fiyatlar düşüyor! İkinci el piyasasında fiyat düşüşü devam edecek mi?
 
Malatya’da fiyatlar düşüyor! İkinci el piyasasında fiyat düşüşü devam edecek mi?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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13 May 2024 - 12:25 Malatya- Ekonomi

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