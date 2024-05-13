13 May 2024 - 12:25- Ekonomi

Malatya’da fiyatlar düşüyor! İkinci el piyasasında fiyat düşüşü devam edecek mi?

Kurban Bayramı öncesi ikinci el araç piyasasında sert bir düşüş yaşandığı ve bu fiyatların daha da düşüp düşmeyeceği araştırma konusu oldu. Peki, Malatya’da ikinci el araçlarda fiyatlar tekrar yükselecek mi? Detaylar haberimizde…