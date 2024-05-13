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Nesli koruma altındaki keçiler kameralara yakalandılar

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Nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban keçileri Malatya’nın Pütürge ilçesine bağlı Tepehan bölgesinde kameralara sürü halinde yakalandı.

Nesli koruma altındaki keçiler kameralara yakalandılar mask
Nesli koruma altındaki keçiler kameralara yakalandılar
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Malatya’da nesli tehlike altında olan yaban keçileri, yüksek dağlık kesimlerde sürü halinde görüntülendi.

Nesli koruma altındaki keçiler kameralara yakalandılar

Türkiye’de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında olan yaban keçileri, Malatya’nın Pütürge ilçesindeki dağlık alanda sürü halinde görüntülendi. Yaban keçileri, Tepehan mevkiinde doğa yürüyüşü yapan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Nesli koruma altındaki keçiler kameralara yakalandılar

Yaban keçilerinin dağların kayalık ve yüksek kesimlerine doğru kaçarak uzaklaştığı görüldü.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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13 May 2024 - 12:17 Malatya- Yaşam

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