Mayıs ayının sağlık deposunda bakın neler var

Mayıs ayında sağlık açısından oldukça faydalı olan birçok sebze ve meyve artık sofralarda yerini almaya başladı. Özellikle mevsiminde beslenmeye dikkat edenler için işte mayıs ayında tüketilmesi gereken besinlerden bazıları:

Semizotu: Semizotu, mayıs ayında taze olarak tüketilebilen bir sebze. İçeriğinde bulunan fazla Askorbik asit sebebiyle serbest radikalleri indirgeyerek hastalıklara karşı bağışıklık duvarı oluşturur, sindirim sistemini güçlendirir ve cilt hücrelerinin yeniler.

Enginar: İçerdiği diyet lifi miktarının yüksek olmasıyla sindirim sistemini çalıştırır, düzenler, fazlaca tokluk hissi sağlar ve düşük kalorili olmasıyla karaciğeri yormaz. Ayrıca içerdiği mikro besin kaynaklarıyla karaciğeri temizler sağlıklı bir yaşam için önemli bir besin.

Taze Sarımsak: Sarımsak, antibakteriyel olması sebebiyle mikroorganizmaların korkulu rüyası. İçerdiği vitaminlerle bağışıklık sistemini destekler, kan basıncını düşürerek hipertansiyonu dengeler ve kalp sağlığını korur.

Kuşkonmaz: İçeriğinde bulunan lif, folik asit, C Askorbik asit, K vitamini, potasyum ve antioksidanlar içerir. Hücrelerin yenilenmesi ve büyümesini sağlar ve hücre hasarını önlemeye ve bağışıklık sistemi sağlığını korumaya yardımcı olur.

Bakla: Zengin bitkisel protein ve karbonhidrat içerir. A, B, C ve B2 vitaminleri içermesinin yanı sıra idrar yollarının temizlenmesine yardımcı olur. Cilt sağlığını korumaya yardımcıdır. Doğal dopamin kaynağıdır. Böbrek fonksiyonlarını düzenler. Göğüs hastalıkları ve öksürüğe iyi gelir.

Biberiye: Ballıbabagiller familyasındandır. Kozmetikten, ilaç sektörüne kadar pek çok alanda kullanılır. Biberiye antimikrobiyal, antiinflamatuar, antioksidan maddeler bakımından oldukça zengin bir bitki. Bu sebeple mikropları temizler, bağışıklığı güçlendirir ve hücreler harekete geçirir.

Kaynak: BÜLTEN