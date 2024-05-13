13 May 2024 - 11:54- Gündem

Tekirdağ’da Çorlu Kapaklı Saray ve Hayrabolu etkilenecek! 14-15 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi listesi

Elektrik sağlayıcıları tarafından Tekirdağ’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Tekirdağ’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…