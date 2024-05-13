13 May 2024 - 11:54- Gündem G:

Tekirdağ’da Çorlu Kapaklı Saray ve Hayrabolu etkilenecek! 14-15 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi listesi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Tekirdağ’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Tekirdağ’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Tekirdağ’da Çorlu Kapaklı Saray ve Hayrabolu etkilenecek! 14-15 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi listesi mask
Tekirdağ’da Çorlu Kapaklı Saray ve Hayrabolu etkilenecek! 14-15 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi listesi
Tekirdağ’da Çorlu Kapaklı Saray ve Hayrabolu etkilenecek! 14-15 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi listesi
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Tekirdağ’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:

14 MAYIS TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Önerler

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

14.05.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

14.05.2024 Salı Saati: 17:00

Tekirdağ’da Çorlu Kapaklı Saray ve Hayrabolu etkilenecek! 14-15 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi listesi

İLÇE: KAPAKLI

Mahalle Adı

Merkez-Atatürk

Tahmini Kesinti Süresi

6,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

14.05.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

14.05.2024 Salı Saati: 15:30

Tekirdağ’da Çorlu Kapaklı Saray ve Hayrabolu etkilenecek! 14-15 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi listesi

İLÇE: KAPAKLI

Mahalle Adı

Merkez-Cumhuriyet

Tahmini Kesinti Süresi

6,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

14.05.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

14.05.2024 Salı Saati: 15:30

Tekirdağ’da Çorlu Kapaklı Saray ve Hayrabolu etkilenecek! 14-15 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi listesi

İLÇE: SARAY

Mahalle Adı

Merkez-Kemalpaşa

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

14.05.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

14.05.2024 Salı Saati: 13:00

Tekirdağ’da Çorlu Kapaklı Saray ve Hayrabolu etkilenecek! 14-15 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi listesi

İLÇE: KAPAKLI

Mahalle Adı

Merkez-Atatürk

Tahmini Kesinti Süresi

0,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

14.05.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

14.05.2024 Salı Saati: 09:30

Tekirdağ’da Çorlu Kapaklı Saray ve Hayrabolu etkilenecek! 14-15 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi listesi

İLÇE: KAPAKLI

Mahalle Adı

Merkez-Cumhuriyet

Tahmini Kesinti Süresi

0,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

14.05.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

14.05.2024 Salı Saati: 09:30

Tekirdağ’da Çorlu Kapaklı Saray ve Hayrabolu etkilenecek! 14-15 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi listesi

İLÇE: HAYRABOLU

Mahalle Adı

Merkez-Çerkezmüsellim

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

14.05.2024 Salı Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

14.05.2024 Salı Saati: 13:00

İLÇE: HAYRABOLU

Mahalle Adı

Merkez-Danişment

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

14.05.2024 Salı Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

14.05.2024 Salı Saati: 16:00

İLÇE: KAPAKLI

Mahalle Adı

Merkez-Cumhuriyet

Tahmini Kesinti Süresi

0,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

14.05.2024 Salı Saati: 15:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

14.05.2024 Salı Saati: 15:30

İLÇE: KAPAKLI

Mahalle Adı

Merkez-Atatürk

Tahmini Kesinti Süresi

0,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

14.05.2024 Salı Saati: 15:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

14.05.2024 Salı Saati: 15:30

 
 

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13 May 2024 - 11:54 Tekirdağ- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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