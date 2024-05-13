13 May 2024 - 11:49- Gündem

Kırklareli’nde Merkez Demirköy ve Lüleburgaz etkilenecek! 14-15 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi listesi

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kırklareli’nde işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kırklareli’nde yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…