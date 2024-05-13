13 May 2024 - 11:49- Gündem G:

Kırklareli’nde Merkez Demirköy ve Lüleburgaz etkilenecek! 14-15 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi listesi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kırklareli’nde işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kırklareli’nde yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Kırklareli’nde Merkez Demirköy ve Lüleburgaz etkilenecek! 14-15 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi listesi mask
Kırklareli’nde Merkez Demirköy ve Lüleburgaz etkilenecek! 14-15 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi listesi
Kırklareli’nde Merkez Demirköy ve Lüleburgaz etkilenecek! 14-15 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi listesi
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Kırklareli’nde bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:

Kırklareli’nde Merkez Demirköy ve Lüleburgaz etkilenecek! 14-15 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi listesi

14 MAYIS KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Karacaibrahim

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

14.05.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

14.05.2024 Salı Saati: 10:00

Kırklareli’nde Merkez Demirköy ve Lüleburgaz etkilenecek! 14-15 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi listesi

İLÇE: DEMİRKÖY

Mahalle Adı

Beğendik-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

14.05.2024 Salı Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

14.05.2024 Salı Saati: 15:00

Kırklareli’nde Merkez Demirköy ve Lüleburgaz etkilenecek! 14-15 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi listesi

İLÇE: DEMİRKÖY

Mahalle Adı

Sislioba-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

14.05.2024 Salı Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

14.05.2024 Salı Saati: 15:00

Kırklareli’nde Merkez Demirköy ve Lüleburgaz etkilenecek! 14-15 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi listesi

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Karacaibrahim

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

14.05.2024 Salı Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

14.05.2024 Salı Saati: 14:00

Kırklareli’nde Merkez Demirköy ve Lüleburgaz etkilenecek! 14-15 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi listesi

15 MAYIS KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İLÇE: LÜLEBURGAZ

Mahalle Adı

Akçaköy-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

15.05.2024 Çarşamba Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

15.05.2024 Çarşamba Saati: 17:00

Kırklareli’nde Merkez Demirköy ve Lüleburgaz etkilenecek! 14-15 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi listesi

İLÇE: LÜLEBURGAZ

Mahalle Adı

Büyükkarıştıran-Küçükkarıştıran

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

15.05.2024 Çarşamba Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

15.05.2024 Çarşamba Saati: 17:00

 
 

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13 May 2024 - 11:49 Kirklareli- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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