Edirne’de yaşayanlar dikkat! 14-15 Mayıs Edirne elektrik kesintisi listesi

Edirne’de bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:
14 MAYIS
İLÇE: ENEZ
Mahalle Adı
Merkez-Gaziömerbey
Tahmini Kesinti Süresi
4 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
14.05.2024 Salı Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
14.05.2024 Salı Saati: 14:00
15 MAYIS
İLÇE: KEŞAN
Mahalle Adı
Koruklu-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
8 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
15.05.2024 Çarşamba Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
15.05.2024 Çarşamba Saati: 17:00
16 MAYIS
İLÇE: KEŞAN
Mahalle Adı
Gökçetepe-Gökçetepe
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
16.05.2024 Perşembe Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
16.05.2024 Perşembe Saati: 15:00
17 MAYIS
İLÇE: KEŞAN
Mahalle Adı
Karlı-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
17.05.2024 Cuma Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
17.05.2024 Cuma Saati: 15:00
18 MAYIS
İLÇE: KEŞAN
Mahalle Adı
Merkez-Cumhuriyet
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
18.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
18.05.2024 Cumartesi Saati: 15:00
19 MAYIS
İLÇE: KEŞAN
Mahalle Adı
Merkez-Yenimescit
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
19.05.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
19.05.2024 Pazar Saati: 15:00
İLÇE: KEŞAN
Mahalle Adı
Merkez-İspat Cami
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
19.05.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
19.05.2024 Pazar Saati: 15:00
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.