13 May 2024 - 11:43- Gündem G:

Edirne’de yaşayanlar dikkat! 14-15 Mayıs Edirne elektrik kesintisi listesi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Edirne’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Edirne’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Edirne’de yaşayanlar dikkat! 14-15 Mayıs Edirne elektrik kesintisi listesi mask
Edirne’de yaşayanlar dikkat! 14-15 Mayıs Edirne elektrik kesintisi listesi
Edirne’de yaşayanlar dikkat! 14-15 Mayıs Edirne elektrik kesintisi listesi
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Edirne’de bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:

14 MAYIS

İLÇE: ENEZ

Mahalle Adı

Merkez-Gaziömerbey

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

14.05.2024 Salı Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

14.05.2024 Salı Saati: 14:00

Edirne’de yaşayanlar dikkat! 14-15 Mayıs Edirne elektrik kesintisi listesi

15 MAYIS

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Koruklu-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

15.05.2024 Çarşamba Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

15.05.2024 Çarşamba Saati: 17:00           

Edirne’de yaşayanlar dikkat! 14-15 Mayıs Edirne elektrik kesintisi listesi

16 MAYIS

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Gökçetepe-Gökçetepe

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

16.05.2024 Perşembe Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

16.05.2024 Perşembe Saati: 15:00

Edirne’de yaşayanlar dikkat! 14-15 Mayıs Edirne elektrik kesintisi listesi

17 MAYIS

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Karlı-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

17.05.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

17.05.2024 Cuma Saati: 15:00

Edirne’de yaşayanlar dikkat! 14-15 Mayıs Edirne elektrik kesintisi listesi

18 MAYIS

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Merkez-Cumhuriyet

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

18.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

18.05.2024 Cumartesi Saati: 15:00

Edirne’de yaşayanlar dikkat! 14-15 Mayıs Edirne elektrik kesintisi listesi

19 MAYIS

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Merkez-Yenimescit

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.05.2024 Pazar Saati: 15:00

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Merkez-İspat Cami

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.05.2024 Pazar Saati: 15:00

 
 

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13 May 2024 - 11:43 Edirne- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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