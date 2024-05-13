13 May 2024 - 11:43- Gündem

Edirne’de yaşayanlar dikkat! 14-15 Mayıs Edirne elektrik kesintisi listesi

Elektrik sağlayıcıları tarafından Edirne’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Edirne’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…