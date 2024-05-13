Kayseri’de saatler süreceği bildirildi! 14 Mayıs Kayseri elektrik kesintisi listesi

KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:

“Yarın 08.30 ila 17.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi’ne,

Yarın 08.30 ila 17.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi’ne,

Yarın 08.30 ila 17.00 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Bahçelievler, Semerkent mahallelerine,

Yarın 08.30 ila 17.30 saatleri arasında Yahyalı ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi’ne,

Yarın 08.45 ila 16.30 saatleri arasında Kocasinan / İncesu ilçesine bağlı Beydeğirmeni, Süksün Zafer, Tahirinli mahallelerine,

Yarın 08.45 ila 16.30 saatleri arasında Talas ilçesine bağlı Sosun Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarıborandere, Aşağıborandere, Eskiyassıpınar mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı EBİÇ Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 10.30 saatleri arasında Melikgazi / Hacılar ilçesine bağlı Eğribucak, Beğendik, Yukarı, Yediağaç mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt, Saray Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Sarıoğlan ilçesine bağlı Üzerlik Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Sarıoğlan ilçesine bağlı Alamettin Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı Satı Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 10.00 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Sarıkürklü Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Sarız ilçesine bağlı Çatalpınar Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Hacılar ilçesine bağlı Beğendik Mahallesi’ne,

Yarın 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Bünyan / Melikgazi ilçesine bağlı Büyüktuzhisar, Ağırnas, Fatih, Sarımsaklı mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilhisar ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi’ne,

Yarın 10.30 ila 12.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi’ne,

Yarın 13.00 ila 16.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi’ne,

Yarın 13.00 ila 18.00 saatleri arasında Sarız ilçesine bağlı Çağşak Mahallesi’ne,

Yarın 13.30 ila 17.00 saatleri arasında Hacılar / Melikgazi ilçesine bağlı Akdam, Erciyes, Becen mahallelerine,

Yarın 14.00 ila 15.30 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi’ne,

Yarın 14.00 ila 16.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Dadağı Mahallesi’ne,

Yarın 15.30 ila 17.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak, Altınoluk mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.