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Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü personel alıyor!

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Kıyı Emniyet Müdürlüğünce daimi işçi statüsünde personel alımı yapılacağını duyuruldu. Peki Kaç kişi alınacak? Başvurular ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? Alım yapılacak kadrolar hangileri? Detaylar haberimizde….

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü personel alıyor! mask
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü personel alıyor!
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü personel alıyor!
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Kıyı Emniyet Müdürlüğü daimi işçi statüsünde personel alımı yapılacağının müjdesini verdi. Yayınlanan ilana göre 8 kişilik daimi işçi statüsünde personel alımı yapılacak.

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü personel alıyor!

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ:

13 Mayıs 2024

BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ:

17 Mayıs 2024

Yayınlanan ilana göre denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarından birinden mezun olanların başvurularının alınacağı belirtildi.

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü personel alıyor!

DEĞERLENDİRME PUANI:

KPSS  * (Yüzde 50) + Sözlü Sınav (Mülakat)  * (Yüzde 50)

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü personel alıyor!

KONTENJAN:

Türkiye geneli 8 kişi

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13 May 2024 - 11:35 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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