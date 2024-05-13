13 Mayıs 2024 Malatya ezan vakitleri! İstihare namazı nasıl kılınır?

Müslümanların kılmakla yükümlü oldukları 5 vakit namaz bulunur. Bunlar sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarıdır. Ezan vakitleri ise güneşin doğuş ve batış zamanına, mevsimlere ve coğrafi konuma göre değişiklik gösterir. İşte Malatya’da 13 Mayıs 2024 tarihindeki ezan saatleri:

13 MAYIS 2024 PAZARTESİ

İmsak Saati: 03.32,

Öğle Ezanı: 12.30,

İkindi Ezanı: 16.20,

Akşam Ezanı: 19.37,

Yatsı Ezanı: 21.08.

İSTİHARE NAMAZI NASIL KILINIR?

İstihare, bir kişinin yapmak istediği bir şeyin Allah'ın takdirine uygun olup olmadığını anlamak için yaptığı bir dua ve ibadet olarak biliniyor. İki rekatlık bir namaz kılınır ve sonra Allah'a o işin hayırlı olup olmadığını sormak için dua edilir. Bu, kişinin iç huzurunu bulmasına ve doğru kararı vermesine yardımcı olabilir.

İstihare, sadece dünya işleriyle ilgili değil, aynı zamanda ahiret hayatıyla da ilgili olabilir. İnsanlar, Allah'ın takdirine boyun eğerek hem dünya hem de ahiretlerinin iyiliğini ararlar.

İstihare yapmak, insanın Allah'ın yolunu araması ve doğru kararı bulması için bir vesile oluyor. Kişi, kendi bilgeliği ve dua ettiği namazla birlikte, Allah'ın rehberliğine ve yardımına güvenir. Bu nedenle istihare, bir bakıma insanın kendi iradesini Allah'ın iradesine teslim etmesi anlamına gelir.

İstihâre namazı mendup olup, birinci rek'atında Fâtiha’dan sonra Kâfirûn sûresi; ikinci rek'atında Fâtiha’dan sonra İhlas sûresi okunur. Namazdan sonra istihâre duası yapılır. Hz. Peygamber, istihârede şöyle dua edilmesini tavsiye etmiştir:

“Allâhümme innî estehîrüke bi-‘ılmike ve estakdirüke bi-kudretike ve es’elüke min fadlike’l-‘azîm. Fe-inneke takdiru ve lâ akdiru ve ta’lemü ve lâ a’lemü ve ente ‘allâmü’l-ğuyûb. Allahümme in künte ta’lemu enne hâze’l-emre hayrun lî fî dînî ve me’îşetî ve ‘âkıbeti emrî fe yessirhü lî. Sümme bârik lî fîh. Ve in künte ta’lemü enne hâze’l-emre şerrun lî fî dînî ve me’îşetî ve ‘âkıbeti emrî, fa’srifhü ‘annî vasrifnî ‘anhü vakdir liye’l-hayra haysü kâne. Sümme ardınî bihî.”

“Allah’ım! Senden, ilminle hakkımda hayırlı olanı bana bildirmeni, kudretinle bana güç vermeni istiyorum. Senin büyük fazlı kereminden ihsan etmeni istiyorum. Senin her şeye gücün yeter, ben ise acizim; sen her şeyi bilensin, ben ise bilmem; çünkü sen bütün gizli şeyleri en iyi bilensin. Allah’ım! Yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, hayatım, dünyam ve ahiretim bakımından hakkımda hayırlı olacaksa, bunu bana takdir eyle, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle! Eğer bu iş, benim dinim, yaşayışım, dünyam ve ahiretim bakımından kötü ise onu benden, beni ondan uzaklaştır. Hayır, nerede ise onu bana takdir et ve onunla beni hoşnut eyle!”