- Gündem

Resmi Gazete’de bugün ne hangi kararlar alındı? 13 Mayıs 2024 Pazartesi Resmi Gazete kararları

ABONE OL Google News Sayfamız

13 Mayıs 2024 Pazartesi tarihli Resmi Gazete’de hangi kararlar alındı? Hangi kurum alım yapacak? İşte 13 Mayıs 2024 Pazartesi Tarihli Resmi Gazete kararları…

Resmi Gazete’de bugün ne hangi kararlar alındı 13 Mayıs 2024 Pazartesi Resmi Gazete kararları mask
ABONE OL Google News Sayfamız

13 Mayıs 2024 Pazartesi Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler:

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İstanbul Gedik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Siirt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 
# son dakika, Resmi gazete, 13 mayıs Resmi Gazete kararları, son dakika karar, Resmi Gazete kararları, Eğitim

13 May 2024 - 09:10 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL