13 May 2024 - 08:41- Sağlık G:

13 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 13 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 13 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

13 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 13 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 13 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

13 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

Başak Eczanesi
Hastane Caddesi Battalgazi Devlet Hastanesi Karşısı

24 saat açık

Yeni Çare Eczanesi
Çöşnük Mahallesi Battalgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü Yanı

24 saat açık

Didem Eczanesi
Çukurdere Mahallesi Zapçıoğlu Caddesi No: 14/A Sıtmapınarı Sağlık Müdürlüğü Karşısı

24 saat açık

Tolga Eczanesi
Tecde Mahallesi İsmet Paşa Caddesi No:226/C Tecde

24 saat açık

Arı Eczanesi
Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi Göçmen Hastanesi Karşısı

24 saat açık

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13 May 2024 - 08:41 Malatya- Sağlık

Mahreç  Murat İpekten

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