Malatya'da elektrik kesintisi Yağışlı hava nedeniyle sorunlar yaşanabilir!

FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Malatya’da:

“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Çömlekoba, Gürobası, Çığlık mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Tohma Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi, Seyran, Koşu, Atatürk, Cumhuriyet, Gazi, İnönü, Merkez Fatih, Yeşilkaynak, Kiltepe, Çavuşoğlu, Çarmuzu mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Hacıhaliloğluçiftliği, Bağtepe, Hacıyusuflar, Karatepe, Bulgurlu, Göller mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Yukarıulupınar, Aşağıulupınar, Şuğul, Yenice, Çaybaşı, Balaban, Hisarcık, Karabayır, Kaynak, Yenipınar, Kozluca, Güdül, Ilıca, Ozan, Gökçeören, Uzunhasan, Şendere, Esenbey, Yavuzlar, Günerli, Hisarkale, Yeşiltaş, Ağılbaşı, Kerimli, Sakarya, Barındır, Kölükler, Başkaya, Kuzpınar, Doğantepe, Çatalbahçe, Kayadibi, Çınar, Taşolar, Taşevler, Üçpınar mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Yeni Mahallesi’ne,

Bugün 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Eğnir, Suceyn, Sugeçti, Çiğnir, Yeşilyayla mahallelerine" elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.