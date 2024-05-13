Malatya'da kuvvetli yağış uyarısı Tedbirleri almayı ihmal etmeyin!

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da havanın çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesinin beklendiği ifade edildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada;

“Bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu aralıklı yağışlı olarak geçmesi; yağışların genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış 2000 m ve üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenmektedir. Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Malatya’nın güneyi ile doğusunda beklenen yağışların zaman zaman kuvvetli olması tahmin edilmektedir.”

ifadelerine yer verildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8 ila 10 derece altında seyredeceği, rüzgârların güneyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette; yağış anında zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİK UYARI

Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Malatya’nın güneyi ile doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışın rakımı 2000 metre üzeri yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi beklenen ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına, yüksek ve dağlık kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece

Akçadağ çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece

Arapgir çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece

Arguvan çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece

Battalgazi çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece

Darende çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece

Doğanşehir çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece

Doğanyol çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece

Hekimhan çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece

Kale çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece

Kuluncak çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece

Pütürge çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece

Yazıhan çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece

Yeşilyurt çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece