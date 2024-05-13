Malatya'da kuvvetli yağış uyarısı Tedbirleri almayı ihmal etmeyin!

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da havanın çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesinin beklendiği ifade edildi.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada;
“Bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu aralıklı yağışlı olarak geçmesi; yağışların genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış 2000 m ve üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenmektedir. Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Malatya’nın güneyi ile doğusunda beklenen yağışların zaman zaman kuvvetli olması tahmin edilmektedir.”
ifadelerine yer verildi.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8 ila 10 derece altında seyredeceği, rüzgârların güneyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette; yağış anında zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
METEOROLOJİK UYARI
Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Malatya’nın güneyi ile doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışın rakımı 2000 metre üzeri yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi beklenen ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına, yüksek ve dağlık kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU
Merkez çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece
Akçadağ çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece
Arapgir çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece
Arguvan çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece
Battalgazi çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece
Darende çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece
Doğanşehir çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece
Doğanyol çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece
Hekimhan çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece
Kale çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece
Kuluncak çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece
Pütürge çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece
Yazıhan çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece
Yeşilyurt çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.