13 May 2024 - 06:00- Yaşam G:

Malatya'da haftalık hava durumu

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Malatya'da haftalık hava durumu nasıl olacak? Malatya'da spor tutkunlarının ve açık hava etkinliklerine katılmayı planlayanların dikkatine! Meteoroloji tahminlerine göre, önümüzdeki hafta bölgede yağışlı bir dönem başlıyor. Bu durum, açık hava aktivitelerini etkileyebilir.

Malatya'da haftalık hava durumu mask
Malatya'da haftalık hava durumu
Malatya'da haftalık hava durumu
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Malatya'da haftalık hava durumu nasıl olacak? Malatya'da spor tutkunlarının ve açık hava etkinliklerine katılmayı planlayanların dikkatine! Meteoroloji tahminlerine göre, önümüzdeki hafta bölgede yağışlı bir dönem başlıyor. Bu durum, açık hava aktivitelerini etkileyebilir.

Malatya'da haftalık hava durumu

Malatya'da hava durumu tahminlerine göre, yağışlı bir hafta bekleniyor. İşte önümüzdeki 7 gün için hava durumu öngörüleri:

Malatya'da haftalık hava durumu

İŞTE ÖNÜMÜZDEKİ 7 GÜN İÇİN HAVA DURUMU ÖNGÖRÜLERİ:

Pazartesi, 13 Mayıs: En düşük sıcaklık 9°C, en yüksek sıcaklık 17°C olacak. Gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün geçecek.

Salı, 14 Mayıs: En düşük sıcaklık 7°C, en yüksek sıcaklık 19°C olacak. Sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.

Malatya'da haftalık hava durumu

Çarşamba, 15 Mayıs: En düşük sıcaklık 8°C, en yüksek sıcaklık 21°C olacak. Sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.

Perşembe, 16 Mayıs: En düşük sıcaklık 10°C, en yüksek sıcaklık 22°C olacak. Sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.
Malatya'da haftalık hava durumu

Cuma, 17 Mayıs: En düşük sıcaklık 9°C, en yüksek sıcaklık 22°C olacak. O gün gökyüzü bulutlu olacak ve yağmur dinecek.

Cumartesi, 18 Mayıs: En düşük sıcaklık 7°C, en yüksek sıcaklık 23°C olacak. Gökyüzü parçalı bulutlu olacak.

Malatya'da haftalık hava durumu

Pazar, 19 Mayıs: En düşük sıcaklık 9°C, en yüksek sıcaklık 24°C olacak. Havanın o gün daha da ısınması bekleniyor.

Malatya'da önümüzdeki hafta cuma gününe kadar genel olarak yağışlı bir hava bekleniyor. 

Malatya'da haftalık hava durumu

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13 May 2024 - 06:00 Malatya- Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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