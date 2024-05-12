Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Malatya Şehitliği’nde Anneler Günü “Dünyayı verseler evladımı vermezdim” “Oğuz’um küsmesin diye yanına geldim”

Malatya Şehitliği’nde şehit evlatlarının kabirlerini ziyaret eden anneler bu yıl da buruk bir Anneler Günü geçirdi. Burada duygularını anlatan annelerin, “Dünyayı verseler evladımı vermezdim”, “Oğuz’um küsmesin diye yanına geldim”, “Hem acısı hem gururu büyük” ifadeleri ise yüreklere kor oturttu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20158195/malatya-sehitliginde-anneler-gunu-dunyayi-verseler-evladimi-vermezdim-oguzum-kusmesin-diye-yanina-geldim



Karakaya Barajı’nda feribotun zor anları: Dalgalarla boğuştu

Baskil-Malatya arasında bu akşam saatlerinde sefer yapan feribot, şiddetli fırtınadan dolayı zor anlar yaşadı. Fethi Sekin İskelesi’nden hareket eden feribot Atabey İskelesi’ne giderken dalgalarla boğuştu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20157736/karakaya-barajinda-feribotun-zor-anlari-dalgalarla-bogustu



İkizce’ye 4 milyar liralık yol

İnşaat çalışmaları devam eden ve bir kısmı kura çekilerek anahtarları teslim edilen İkizce TOKİ konutları için en büyük problem ulaşım. Peki, İkizce’de ulaşım nasıl sağlanacak? Oraya kaç kilometre yol yapılacak? 3,8 milyar liralık yol projesinde hangi detaylar var?

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20156657/ikizceye-4-milyar-liralik-yol



Kimi anneydi kimi anne adayı kimi evlat… 6 Şubat’ın Malatya’dan aldığı 513 anne

Asrın Felaketi olarak tabir edilen 6 Şubat depremlerinin üzerinden 15 ay geçerken o acı günün ardından iki defa Anneler Günü yaşandı. Bahsi geçen felaket Malatya’dan 513 anneyi, anne adayını aldı. Geride ise acı hatıralar ve bugüne özel Anneler Günü’nün burukluğu kaldı. İşte isim isim o anneler…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20156524/kimi-anneydi-kimi-anne-adayi-kimi-evlat-6-subatin-malatyadan-aldigi-513-anne



“Şehir geçişi 60 dakikadan 25 dakikaya düşecek” Bakan Uraloğlu Kuzey Çevreyolu’nda

Malatya’da bazı ziyaretler gerçekleştiren ve Kuzey Çevreyolu’nda arazi incelemesinde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Yolun tamamının bitirilmesi ile trafiğin pik saatlerinde geçiş süresini 60 dakikadan 25 dakikaya düşüreceğiz. Böylece bu yolumuz ile zamandan 352 milyon lira, akaryakıttan 229 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 631 milyon lira tasarruf edeceğiz” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20155660/sehir-gecisi-60-dakikadan-25-dakikaya-dusecek-bakan-uraloglu-kuzey-cevreyolunda



Türkiye Tasarım Vakfına açık çağrı Malatya’yı da görün

Türkiye Tasarım Vakfının hazırladığı “Hatay Master Planı” ile herkesi kendine hayran bırakacak kadar mükemmel bir proje ortaya çıktı. “Unutmak yok umut var, Hatay yeniden canlanıyor” sloganı ile yapılan çalışma, Hataylılar için çok güzel umutlar vadediyor. Fiyaskoların birbiri ardına dillendirildiği Malatya çalışmalarında ise daha Söğütlü Cami’nin projede yer alacağı bile yeni yeni kesinleşti. Malatya, acıları birlikte yaşadığı Hatay gibi yaralarının sarılmasını dört gözle bekliyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20153956/turkiye-tasarim-vakfina-acik-cagri-malatyayi-da-gorun



Malatya’da Söğütlü Cami tartışması Çarşı planında yok muydu? Bakan ne dedi?

Malatya’nın sembol yapılarından biri olan ve 6 Şubat depremlerinde hasar aldığı için yıkılan Söğütlü Cami için çok tartışma ortaya çıktı. Önce eski belediyenin yerine taşınacağı söylendi, gelen tepkiler sonrasında yerinde yapılacağı ifade edildi, ardından ise çarşı projesinde olmadığı ortaya çıktı. Malatya milletvekillerinin de karıştığı bu tartışmada aslında son noktayı geçen hafta buraya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki koydu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20152723/malatyada-sogutlu-cami-tartismasi-carsi-planinda-yok-muydu-bakan-ne-dedi