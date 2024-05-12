Havaların ısınmasıyla birlikte insanlar tatil için plan yapmaya başladı. Tatil planı yapanların önceliği ise kalacağı yerler konusunda araştırma yapmak oldu. Rahat tatil yapmak isteyenler butik otel mi her şey dâhil otel mi tercih etmeli? İşte bazı otel çeşitlerinin avantajları ve dezavantajları…

“İnsanlar butik oteli mi her şey dâhil otel mi tercih etmeli?” sorusunun net bir cevabı yok. Çünkü tercih edilen oteller kişiden kişiye farklılık gösterirken tatil yapacak kişinin çocuklu aile olup olmadığına göre değişiyor.

ÇOCUKLU AİLELER HANGİ OTELİ TERCİH ETMELİ?

Çoğu aileler çocukları olduğu için her şey dâhil olan otelleri tercih edebilir. Çünkü çocukların güvenli vakit geçireceği oyun alanları, çocuk havuzları gibi birçok aktivitelerin yapılacağı imkânlar bulunuyor. Böylece çocuklar hem sosyalleşiyor hem de keyifli bir tatil geçirebiliyor. Ancak butik otel tek bir alan olduğu için aileler çocuklarının isteğine göre hareket etmek zorunda kalır. Bu yüzden tatil dinlenme yeri olmaktan çıkıp yorucu bir hal alır.

HANGİ OTEL ÖZEL HİSSETTİRİR?

Her şey dâhil otelde birçok personel olsa da tatil yaparken kendinizi özel hissedemezsiniz. Ama butik otelde personellerin samimi sohbeti, kaldıkları yerde bir sorun çıktığında hızlıca çözüm bulmaları kendinizi bir aile ortamındaymış gibi daha özel hissedebilirsiniz. Butik otel avantajlı ve kişisel bir ortam sunduğundan dolayı rahat edebilirsiniz. Çünkü binlerce müşteriyle özel olarak ilgilenmek pek mümkün olmazken belli bir müşteri sayısına sahip olan otelde özel olarak ilgilenmek daha kolay olur.

BUTİK VE HERŞEY DÂHİL OTELDE SUNULAN ALTERNATİFLER NELER?

Butik otel tercih edenler daha çok deniz, kum ve güneş üçlüsünde vakit geçirir. Aynı zamanda küçük bir alanda vakit geçiren müşteri çevresinde bulunan önemli yerleri gezme imkânını daha çok bulur. Her şey dâhil otel gibi bazı imkânlara sahip değil. Ama her şey dâhil otel tercih edenler su jimnastiği, su kaydıraklar, saunalar, masaj odası, spor salonu gibi birçok aktivitelerin yapılması için alternatifler sunabiliyor.

Kısacası kendinizi yorgun hissediyorsanız ya da çocuğunuz varsa her şey dâhil otelleri seçmek daha ideal olanı. Seçtiğiniz otelde öncellikle keyifli bir tatil yapmak için kendinize ve çocuğunuza sunacağı imkânları öğrenin. Eğer kafa dinleyecek sakin bir yer arıyorsanız, sağlık açısından yeme ve içmeye önem veriyorsanız mutlaka butik otelleri tercih edin.