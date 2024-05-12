İnönü Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kaç puanla öğrenci alıyor?

Üniversitelerde lisans eğitimi almak isteyen öğrenciler için sınav maratonu başladı. Üniversitelere yerleşmek isteyen öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girerek aldıkları puan ile üniversite tercihi yapacak. Peki, İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kaç puan ile öğrenci alıyor? Detaylar haberimizde…

Türkiye'de bir üniversiteye kayıt olmak isteyen öğrenciler YKS’ye girerek aldıkları puan ile üniversite bölüm tercihlerinde bulunuyor. İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne kayıt yapabilmek için kaç puan almak gerekiyor? İşte İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban puanı:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI

İnönü Üniversitesi 2023 yılında ÖSYM tarafından yapılan sınavda Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne toplam 102 kontenjan ile 102 öğrenci alımı yaptı. Bölüme yerleşen son kişinin puanı, yani bölümün taban puanı ise 393,13735 olarak karşımıza çıkıyor.

ÖSYM tarafından verilen bu bilgiye göre bu bölüme yerleşmek isteyen öğrencinin, YKS’den en düşük 393,13 puan alması gerekiyor. Tabii bu bölümün kontenjanına ve bölüme tercih yapacak öğrenci sayısına göre de değişiklik gösterebiliyor. Bu durumda en yüksek puanı alan ve bu bölümü tercih eden öğrenciler puan sırasına göre alınıyor.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NEDİR? MEZUN OLAN NE İŞ YAPAR?

Bilgisayar donanımı ve yazılımını geliştirmek için gerekli olan bilgisayar bilimi ve elektronik mühendisliğinin çeşitli alanlarını birleştiren bir mühendislik dalını temsil eden bilgisayar mühendisliği elektrik mühendisliği ve bilgisayar biliminin birleşimi olarak da tanımlanıyor.

Mezun olanlar yazılım uzmanı, veri analisti, kalite kontrol ve test uzmanı, web tasarım uzmanı, bankalarda veritabanı uzmanı, grafik tasarımı ve çizimi, kontrol mühendisliği, donanım mühendisliği, veri mimarı, konfigürasyon yöneticisi, ağ internet uzmanı, robotik mühendisliği gibi görevlerde bulunabilir.