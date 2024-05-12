Malatya Şehitliği’nde Anneler Günü “Dünyayı verseler evladımı vermezdim” “Oğuz’um küsmesin diye yanına geldim”

Malatya Şehitliği’nde şehit evlatlarının kabirlerini ziyaret eden anneler bu yıl da buruk bir Anneler Günü geçirdi. Burada duygularını anlatan annelerin,

“Dünyayı verseler evladımı vermezdim”, “Oğuz’um küsmesin diye yanına geldim”, “Hem acısı hem gururu büyük”

ifadeleri ise yüreklere kor oturttu.

Bugün dünya genelinde Anneler Günü kutlandı. Birçok insan annesine çiçek ve hediye alarak mutlu ederken şehit anneleri için çok zor bir gün oldu. Anneler bu özel günü vatan uğruna şehit verdikleri evlatlarının mezarı başında gurur duyarak ve hüzünlenerek geçirdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığında bulunan Şehitlik Mezarlığında Anneler Günü hüzünlü geçti. Anneler Günü’nde şehit anneleri, duydukları özlemi evlatlarının mezarı başında hafifletti. Evlatları kendilerine gelmeyince çiçeklerini alıp kendileri giderek bu günü de buruk geçirdiler. Bugünün anlam ve önemini duygularıyla dile getiren şehit yakınları BUSABAH Medya’ya konuştu.

“DÜNYAYI ŞİMDİ BANA VERSELER EVLADIMI VERMEZDİM”

Şehit Sözleşmeli Er Celal Tekedereli’nin annesi Aynur Tekedereli,

“Şehit haberini vermeden önce bana kargo paketin var dediler. Hediye gönderdiler, gelip imza atmanız gerekiyor. Ben dolandırıyorlar düşündüm gitmedim. Daha sonra 5-6 defa aramaya başladılar. Ben de çalışıyordum kapıdan alıp götürdüler beni. Duyunca şok oldum. Anneler Günü bugün çok zor. Şimdi hayatta olsaydı annesine çiçek, hediye gönderirdi. 24 yaşında şehit oldu. 2 yılı tamamlamadan Kuzey Irak Pençe-Kilit operasyonunda şehit oldu. İçimde boşluk var. Çok özlem duyuyorum. Dünyayı şimdi bana verseler evladımı vermezdim. Allah kimseye vermesin. Bir yandan gururlu ve sevinçliyiz. Bir yandan da üzülüyorum. Şehit olduğu için çok gururluyuz”

şeklinde konuştu.

“ DAĞ TAŞ OL DA ANNE OLMA”

Pençe-Kilit Harekât Bölgesi'nde bölücü terör örgütü tarafından hain saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın’ın akrabası Ayten Sarıca,

“Her insan anne olamaz. Hani derler ya dağ taş ol da anne olma. Yani annelik çok zor. Evlat acısını ve sıkıntısını yaşamak kimseye bildirmemek, onu içinde taşımak öyle kolay bir şey değil. Anneliği anlatsam roman, kitap, dizi olur. Akrabamız ama her şehit bizim sayılır. Bizim namusumuz, toprağımız, bayrağımız için öldüler. Bunun için hep bütün şehitler bizimdir”

ifadelerini kullandı.

“ŞEHİTLİĞİN ACISI AĞIR, MERTEBESİ YÜKSEK”

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın’ın akrabası Ayten Sarıca, vatan için şehit olan askerleri kendi çocuğu gibi sahiplendiğini söyleyerek,

“Allah'ın huzurunda güzel bir şeydir. Ama şehitliğin acısı ağır, mertebesi yüksektir. Anneler gününde ananesi telefonunu bekliyordu. Belki o gün evladım gelecek diye. Annesi umredeyken şehitlik mertebesine ulaştığı haberini aldı. Yanlarındaydık acılarla. Çünkü bizim toprağımız, ezanımız içindi. Şehit olan gencimiz tek bırakılmaz. Vatan için şehit olan her asker bizimdir. Biz onların sayesinde rahat oturuyoruz. Rahat buralara geldik. Yoksa eskide olsaydı her şeyi zorbalıkla elde ederlerdi. Şimdi huzur içinde evinde yaşıyorsun. Geziyorsun, çocuğunu istediğin yere yolluyorsun, okuyorlar, çalışıyorlar. Bu askerlerimizin, polislerimizin sayesinde olan şeylerdir”

ifadelerini kullandı.

“OĞUZ’UM KÜSMESİN DİYE YANINA GELDİM”

Oğlu şehit olduktan sonra yaşamadığını söyleyen Şehit Özel Hareket Polisi Oğuzhan Günaydın annesi Şengül Günaydın,

“Oğuzhan dünyam, her şeyimdi. Her şeyimi aldı gitti. Tam 8 yıldır git gel dile kolay. Ne rüyama geliyor ne konuşuyoruz. Bugün de Oğuz’um küsmesin diye yanına geldim. Anneler Günü ama yaşamak bu değil. Rabbim düşmanıma evlat acısı vermesin. Diyecek bir şey yok. Sözün bittiği yer. Sözün bittiği yerde hiçbir şey yapamıyorsun. Konuşmayı da yürümeyi de unutuyorsun. Oğlum benim dünyam, gücüm, nefesim her şeyimdi. İlk göz ağrımdı. Derdi ortağımdı benim. Ben her şeyimi oğlumla yaşadım. Ben hep adı Oğuzhan olsun istedim. Hem yiğit hem bozkurt olsun. Ciğerim yansa da annesi onunla gurur duysun. Oğlum da hep söylerdi. Benim gururum, dünyamı her şeyimdi. Çok zor gerçekten. Oğlumun hayalleri vardı”

diye konuştu.

“GURURLA SÖYLÜYORUM ŞEHİT ANNESİYİM”

Şehit annesi Günaydın, oğluyla gurur duyduğunu vurgulayarak,

“Böyle özel günlerde bayramlarda, şahadet tarihinde, söz tarihinde, Anneler Günü'nde her şey bitti. Anneler Günü’nde telefonu açmam ve kimseyle görüşmem. Hani demesinler Anneler Günü kutlu olsun. Sadece böyle Oğuz'u düşüneyim başka hiçbir şey dünyayla alakamı kestim. Başka çocuklarım var ama ben onlardan kaçıyorum onlar benden kaçıyor. Oğuz benim her şeyimdi. Oğuz gibi evlat dünyaya ya gelir ya gelmez. O benim ayaklarımın altını öperdi. Anne cennet burada. Anne ben ne yaparsam senin için derdi. Oğuz çok farklıydı. Şimdi de kıymıyorum ağlıyayım ya da ağıt yakayım. Acısı büyükse gururu da büyük. Önceden gururla oğlum Polis Özel Harekât şimdi de gururla söylüyorum şehit annesiyim. Oğlum burada diye söylemiyorum. Yani böyle umre yapmışsın gibi. Burada ne sıkılıyorsun ne acıkıyorsun ne susuyorsun. Gelen de hep söylüyor. Burada huzur var”

ifadelerine yer verdi.

“ŞEHİTLİĞE GELEMEYEN ANNELERE RESİM, VİDEO ATIYORUM”

Son olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı Görevlisi Burhan Erol ise şunları aktardı:

“Şehitliğin gündelik bakımı, çiçek dikimi, sulamasıyla ilgileniyorum. Burada 87 askeri şehidimiz, 32 polis şehidimiz var. Başta tüm şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Şehitliğe gelemeyen annelere resim, video atarak onlara bir nebze teselli oluyorum. İnşallah şehitlerimiz bize şefaatçi olurlar.”