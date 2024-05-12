Hekimhan Girmana Spor’dan 6-0’lık galibiyet

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Malatya 1.Amatör Final karşılaşmasında Hekimhan Girmana Spor, Yazıhan Belediyespor’u 6 – 0 mağlup ederek il birincisi oldu.

Malatya 1. Amatör Küme Futbol Ligi 1. Final maçı yapıldı. Yeşiltepe Stadı’nda gerçekleştirilen karşılaşma 6-0 sona erdi.

Karşılaşmaya çok iyi başlayan Hekimhan Girmana Spor 22. dakikada Yasin, 37. dakikada Kürşat, 43. dakikada Muhammed, 62. dakikada Yasin, 79. dakikada Ahmet Yazıcı ve 89. dakikada Mücahit gol attı. Karşılaşmayı Hekimhan Girmana Belediyespor 6-0 kazanarak il birincisi oldu.

Hekimhan İlçe Kaymakamı İbrahim Cesur, Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, Kulüp Başkanı Bülent Çelik, CHP İlçe Başkanı Sedat Öztürk karşılaşmayı izleyenler arasındaydı.

Karşılaşma sonrası Hekimhan Kaymakamı ve Hekimhan Belediye Başkanı birinci olan takıma kupa hediye etti.