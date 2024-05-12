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Hekimhan Girmana Spor’dan 6-0’lık galibiyet

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Malatya 1.Amatör Final karşılaşmasında Hekimhan Girmana Spor, Yazıhan Belediyespor’u 6 – 0 mağlup ederek il birincisi oldu.

Hekimhan Girmana Spor’dan 6-0’lık galibiyet mask
Hekimhan Girmana Spor’dan 6-0’lık galibiyet
Hekimhan Girmana Spor’dan 6-0’lık galibiyet
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Malatya 1.Amatör Final karşılaşmasında Hekimhan Girmana Spor, Yazıhan Belediyespor’u 6 – 0 mağlup ederek il birincisi oldu.

Hekimhan Girmana Spor’dan 6-0’lık galibiyet

Malatya 1. Amatör Küme Futbol Ligi 1. Final maçı yapıldı. Yeşiltepe Stadı’nda gerçekleştirilen karşılaşma 6-0 sona erdi.

Hekimhan Girmana Spor’dan 6-0’lık galibiyet

Karşılaşmaya çok iyi başlayan Hekimhan Girmana Spor 22. dakikada Yasin, 37. dakikada Kürşat, 43. dakikada Muhammed, 62. dakikada Yasin, 79. dakikada Ahmet Yazıcı ve 89. dakikada Mücahit gol attı. Karşılaşmayı Hekimhan Girmana Belediyespor 6-0 kazanarak il birincisi oldu.

Hekimhan Girmana Spor’dan 6-0’lık galibiyet

Hekimhan İlçe Kaymakamı İbrahim Cesur, Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, Kulüp Başkanı Bülent Çelik, CHP İlçe Başkanı Sedat Öztürk karşılaşmayı izleyenler arasındaydı.

Hekimhan Girmana Spor’dan 6-0’lık galibiyet

Karşılaşma sonrası Hekimhan Kaymakamı ve Hekimhan Belediye Başkanı birinci olan takıma kupa hediye etti.

Hekimhan Girmana Spor’dan 6-0’lık galibiyet

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12 May 2024 - 20:44 - Spor

Mahreç  Murat İpekten

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