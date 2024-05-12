Kayserililer bu habere dikkat! Kayseri’de 13 Mayıs 2024 elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:

Yarın 08.30 ila 17.00 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Süksün Zafer, Süksün Cumhuriyet, Süksün Hürriyet mahallelerine,

Yarın 08.30 ila 17.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Doruklu Mahallesi’ne,

Yarın 08.30 ila 17.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’ne,

Yarın 08.30 ila 17.30 saatleri arasında Yahyalı ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi’ne,

Yarın 08.45 ila 16.30 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Beydeğirmeni Mahallesi’ne,

Yarın 08.45 ila 16.30 saatleri arsında Talas ilçesine bağlı Kepez, Mengücek, Örencik mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Kurbağalık, Karakuyu mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 10.30 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak, Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı Sarıca, Gazi mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 11.30 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Gevher Nesibe Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı General Emir, Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Sarıoğlan ilçesine bağlı Gaziler Mahallesi’ne

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Gemerek ilçesine bağlı Eğerci Göksu, Eğerci Bahçelievler, Eğerci Karşıyaka mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Sarız ilçesine bağlı Çörekdere Mahallesi ’ne,

Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı İldem Cumhuriyet, Gesi Fatih, mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Sarız ilçesine bağlı Günesen, Yeni mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy, Mahallesi’ne,

Yarın 09.30 ila 10.30 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı İncesu Mahallesi’ne,

Yarın 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Yahyalı ilçesine bağlı Kuzoluk, Yenice mahallelerine,

Yarın 10.30 ila 12.00 saatleri arasında Melikgazi/Hacılar ilçesine bağlı Eğribucak, Yukarı mahallelerine,

Yarın 11.00 ila 17.00 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı Çöten, Şahmelik, Yazıbaşı mahallelerine,

Yarın 11.00 ila 17.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı İldem Mahallesi’ne,

Yarın 11.00 ila 17.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı İldem Cumhuriyet Mahallesi’ne,

Yarın 13.00 ila 16.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi’ne,

Yarın 13.00 ila 18.00 saatleri arasında Sarız ilçesine bağlı Çörekdere Mahallesi’ne,

Yarın 14.00 ila 15.30 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi’ne,

Yarın 14.00 ila 16.00 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Süksün Zafer, Süksün Cumhuriyet mahallelerine,

Yarın 14.00 ila 16.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Barbaros, Mahallesi’ne,

Yarın 15.30 ila 17.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak, Mahallesi’ne elektrik enerjisi verilemeyecek.