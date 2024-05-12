12 May 2024 - 19:21- Gündem G:

Karakaya Barajı’nda feribotun zor anları: Dalgalarla boğuştu

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Baskil-Malatya arasında bu akşam saatlerinde sefer yapan feribot, şiddetli fırtınadan dolayı zor anlar yaşadı. Fethi Sekin İskelesi’nden hareket eden feribot Atabey İskelesi’ne giderken dalgalarla boğuştu.

Karakaya Barajı’nda feribotun zor anları Dalgalarla boğuştu mask
Karakaya Barajı’nda feribotun zor anları Dalgalarla boğuştu
Karakaya Barajı’nda feribotun zor anları Dalgalarla boğuştu
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Baskil- Malatya arasında bu akşam saatlerinde sefer yapan feribot, şiddetli fırtınadan dolayı zor anlar yaşadı. Fethi Sekin İskelesi’nden hareket eden feribot Atabey İskelesi’ne giderken dalgalarla boğuştu.

Karakaya Barajı’nda feribotun zor anları: Dalgalarla boğuştu

Malatya’da bugün Meteoroloji’nin daha önce uyardığı gibi zor bir gün geçti. Kimi yerlerde şiddetli yağışlar görülürken bazı noktalarda ise şiddetli rüzgarlar yaşandı.

Karakaya Barajı’nda feribotun zor anları: Dalgalarla boğuştu

İÇERİSİNDE YAKLAŞIK 50 ARAÇ VARDI

Bu kapsamda Baskil-Malatya arasında bu akşam saatlerinde sefer yapan feribot, şiddetli fırtınadan dolayı zor anlar yaşadı. Yaklaşık 50 aracın içerisinde olduğu feribotta vatandaşlar korku dolu bir yolculuğa şahit oldu. Feribot uzun süre fırtınanın dinmesini bekledi.

Karakaya Barajı’nda feribotun zor anları: Dalgalarla boğuştu

Öte yandan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün paylaştığı hava tahmin raporuna göre bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Malatya çevreleri, öğle saatlerinden sonra ise bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildi. Malatya ve çevresinde şiddetli rüzgarların olacağı uyarısı da yapıldı.
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12 May 2024 - 19:21 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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