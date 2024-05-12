Malatya Gazze annelerini unutmadı

Malatya’da İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeli anneler için “Malatya Gazze annelerini unutma” sloganı ile yürüyüş düzenlendi.

Kudüs Kardeşlik Platformu tarafından Kanalboyu Caddesi'nde “Malatya Gazze annelerini unutma” sloganı ile başlayan yürüyüş Kernek meydanında sona erdi.



Grup adına açıklama yapan Ayşe Bağcı, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 9 bin 220 annenin öldürüldüğünü, 7 bin annenin ise 14 bin çocuğunu kaybettiğini aktararak, şöyle konuştu:

“Ey Gazze’de barbarca katledilen insanları görmezden gelen sözde insan hakları savunucuları! Parçalanarak şehit olan küçücük bebeklerin ölümüne seyirci kalan çocuk hakları savunucusu münafıklar neredesiniz? Ey kadın haklarından dem vuran feministler neredesiniz? Mesele Gazzeli anneler olunca, konu Müslüman kadınlar olunca, kulaklarınız sağır, gözleriniz kör, diliniz lal kesiliyor. Ey kınamanın ötesine geçmeyen Birleşmiş Milletler Neredesiniz? Ey sus pus olmuş, yaşayan ölüler olan dilsiz şeytanlar Arap liderleri neredesiniz?

Bu mazlum ve masumların akan kanı, tufan olup, bu zulme sessiz kalan herkesi boğacaktır! Evet zulme rıza göstermek, zulümdür. Bu zulme sessiz kalan tüm zalimlerin sonu acı olacaktır Buradan tüm dünyaya ilan ediyoruz ki; Filistinli annelerin emanetlerine sahip çıkıp, bizler de evlatlarımızı bu aziz davanın Kudüs sevdasıyla büyüteceğiz biizniallah... Yetiştirdiğimiz evlatlar bu Ümmet’in onuru, bu Ümmet’in gururu olacaktır inşallah... Buradan tüm annelere sesleniyoruz! Sadece şimdi değil, artık ömür boyu boykota devam edeceğiz. Bebek katili Siyonistlerin silah ve mermi sermayesini sağlayacak ürünleri evlerimize almayacak, alanları bu konuda bilinçlendirip, almalarına engel olacağız. Sabır kahramanı Gazzeli annelere selam olsun! Aksa’nın annelerine destek olan, yanında duran, tüm annelere selam olsun!”

Kaynak: BÜLTEN