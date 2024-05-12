- Yaşam

Yakınca’da yollar göle döndü

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Malatya’da şiddetli yağış nedeniyle Yakınca girişi mevkiinde yollar göle döndü. Bahsi geçen noktada sürücüler de zor anlar yaşadı.

Yakınca’da yollar göle döndü mask
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Malatya’da şiddetli yağış nedeniyle Yakınca girişi mevkiinde yollar göle döndü. Bahsi geçen noktada sürücüler de zor anlar yaşadı.

Meteoroloji, bugün Malatya ve çevresinde şiddetli yağı beklediğini bildirmişti. Bu kapsamda komşu sınırlarında ceviz büyüklüğünde dolu yağışı da görüldü.

Yakınca’da yollar göle döndü

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca mevkiinde ise şiddetli yağış nedeniyle yollar göle döndü. Sürücülerin zor anlar yaşadığı yolda bir süre trafik sıkıntısı da yaşandı.

Öte yandan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün paylaştığı hava tahmin raporuna göre bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Malatya çevreleri, öğle saatlerinden sonra ise bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildi. Ayrıca yağışların Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği de bildirildi.
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12 May 2024 - 18:38 Malatya- Yaşam

Mahreç  Murat İpekten

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