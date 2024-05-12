12 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

Malatya’da bugün 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:
79 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Cumali Uluca’nın taziye adresi: İzzetiye Mahallesi, Battalgazi,
66 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Sevim Öztürk’ün taziye adresi: Beydağı Mahallesi, Battalgazi,
80 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ayşe Ceyhan’ın taziye adresi: Kernek Mahallesi, Battalgazi,
57 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Yaşar Özmen’in taziye adresi: Taziye verilmeyecektir,
73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Raziye Eraslan’ın taziye adresi: Taziye verilmeyecektir,
71 yaşında vefat eden ve Karagöz Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Makbule Doğan’ın taziye adresi: Karagöz Mahallesi, Battalgazi,
16 yaşında vefat eden ve Dilek Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Alper Efe Eroğlu’nun taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yeşilyurt,
81 yaşında vefat eden ve Güzelyurt Mahallesi Hekimhan Mezarlığına defnedilen Eşe Millioğulları’nın taziye adresi: Güzelyurt Mahallesi, Hekimhan.
Malatya’da bugün 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.