12 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

Malatya’da bugün 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

79 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Cumali Uluca’nın taziye adresi: İzzetiye Mahallesi, Battalgazi,

66 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Sevim Öztürk’ün taziye adresi: Beydağı Mahallesi, Battalgazi,

80 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ayşe Ceyhan’ın taziye adresi: Kernek Mahallesi, Battalgazi,

57 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Yaşar Özmen’in taziye adresi: Taziye verilmeyecektir,

73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Raziye Eraslan’ın taziye adresi: Taziye verilmeyecektir,

71 yaşında vefat eden ve Karagöz Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Makbule Doğan’ın taziye adresi: Karagöz Mahallesi, Battalgazi,

16 yaşında vefat eden ve Dilek Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Alper Efe Eroğlu’nun taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yeşilyurt,

81 yaşında vefat eden ve Güzelyurt Mahallesi Hekimhan Mezarlığına defnedilen Eşe Millioğulları’nın taziye adresi: Güzelyurt Mahallesi, Hekimhan.