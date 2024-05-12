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İstasyon virajında hareketli dakikalar: Polisten kaçınca olanlar oldu

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Malatya- Elazığ karayolu İstasyon virajı mevkiinde polisin ’dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kovalamaca sırasında kaza yaptı. Olayda 3 kişi gözaltına alındı.

İstasyon virajında hareketli dakikalar: Polisten kaçınca olanlar oldu mask
İstasyon virajında hareketli dakikalar: Polisten kaçınca olanlar oldu
İstasyon virajında hareketli dakikalar: Polisten kaçınca olanlar oldu
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Malatya- Elazığ karayolu İstasyon virajı mevkiinde polisin ’dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kovalamaca sırasında kaza yaptı. Olayda 3 kişi gözaltına alındı.

İstasyon virajında hareketli dakikalar: Polisten kaçınca olanlar oldu

Olay, saat 15.30 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu İstasyon virajı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye atan Yunus ekipleri 44 AAK 800 plakalı araca dur ihtarında bulundu.

İstasyon virajında hareketli dakikalar: Polisten kaçınca olanlar oldu

İçerisinde 3 kişinin bulunduğu araç polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Bir süre çok sayıda ekiple takip edilen araç, çevre yolu üzerinde orta refüje çarparak kaza yaptı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

İstasyon virajında hareketli dakikalar: Polisten kaçınca olanlar oldu

Çevrede ve araçta inceleme yapan ekipler yola atıl vaziyette 1 adet tabanca bulunurken, zanlılar polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstasyon virajında hareketli dakikalar: Polisten kaçınca olanlar oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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12 May 2024 - 16:50 Malatya- Asayiş

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