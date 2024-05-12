İstasyon virajında hareketli dakikalar: Polisten kaçınca olanlar oldu

Malatya- Elazığ karayolu İstasyon virajı mevkiinde polisin ’dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kovalamaca sırasında kaza yaptı. Olayda 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, saat 15.30 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu İstasyon virajı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye atan Yunus ekipleri 44 AAK 800 plakalı araca dur ihtarında bulundu.
İçerisinde 3 kişinin bulunduğu araç polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Bir süre çok sayıda ekiple takip edilen araç, çevre yolu üzerinde orta refüje çarparak kaza yaptı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.
Çevrede ve araçta inceleme yapan ekipler yola atıl vaziyette 1 adet tabanca bulunurken, zanlılar polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.