İkizce’ye 4 milyar liralık yol

İnşaat çalışmaları devam eden ve bir kısmı kura çekilerek anahtarları teslim edilen İkizce TOKİ konutları için en büyük problem ulaşım. Peki, İkizce’de ulaşım nasıl sağlanacak? Oraya kaç kilometre yol yapılacak? 3,8 milyar liralık yol projesinde hangi detaylar var?

Malatya İkizce’de yapılmaya başlanan TOKİ konutlarına ulaşım nasıl olacak? Kaç kilometre yol çalışması gerçekleştirilecek? Çalışmalar başladı mı? Tüm bu soruların cevabını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu verdi.

Bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere Malatya’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya Valiliğini ziyaret etti. Bakan Uraloğlu daha sonra Büyükşehir Belediyesine ve Çevreyolu arazi inceleme alanına geçti.

Burada bir konuşma yapan Bakan Uraloğlu, İkizce TOKİ yollarından da bahsetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,

“Malatya'daki önemli projelerimizden biri İkizce TOKİ yolları. Bildiğiniz üzere geçen yıl 6 Şubat insanlık tarihinin en yıkıcı afetlerinden birisini yaşadık. Yaklaşık 14 milyon insanımızı doğrudan etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler hepimizi derinden üzdü. Bu vesileyle bir kez daha depremlerde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Depremlerden etkilenen bölgelerde şehirlerimizi eskisinden daha ileriye taşıyabilmek için çalışmalarımızı gayretle devam ettiriyoruz”

diye konuştu.

DEPREM BÖLGESİNDE 210 KİLOMETRELİK BAĞLANTI VE İMAR YOLU

Deprem bölgesindeki çalışmaları aktaran Bakan Uraloğlu,

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Karayolları Genel Müdürlüğümüz eliyle Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Malatya gibi depremlerden etkilenen illerimizde 15 ayrı kesimde 38 bin konuta erişim sağlayacak toplam 210 kilometre uzunluğunda bağlantı ve imar yolunun yapım çalışmalarını da sürdürüyoruz”

dedi.

İKİZCE’YE 46 KİLOMETRELİK YOL YAPILACAK

İkizce’den bahseden Uraloğlu,

“Malatya İkizce’de 11 bin 131 kalıcı konutun ulaşımı için 3,8 milyar liralık proje bedeliyle 46,3 kilometre uzunluğunda yol yapım, altyapı işleri ve farklı seviyeli kavşak yapacağız. Bugün itibariyle 21 kilometrelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. 5 bin 300 metrelik kesimi tamamladık. Proje bünyesinde bağlantı yolunun devlet yoluyla kesiştiği kesimde farklı seviyeli kavşakta teşkil etmiş olacağız. Bu kavşak aynı zamanda deprem konutlarının karşısında bulunan Malatya OSB'ye de hizmet verecek. 31 Mayıs 2024 itibarıyla yani bu ayın sonunda inşallah 9,3 kilometrelik kesimi içme suyu, atık su, yağmur suyu ve elektrik gibi altyapı tesisleriyle birlikte bitirmeyi hedefliyoruz”

sözlerini kaydetti.