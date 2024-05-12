Komşuda taş büyüklüğünde dolu yağdı

Malatya’nın komşu şehri Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi ile Kahramanmaraş Pazarcık arasında öğlen saatlerinde taş büyüklüğünde dolu yağdı. O sırada yolda olan sürücüler araçlarının zarar görmemesi ve trafik kazası oluşmaması adına benzin istasyonlarına sığındı.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi ile Kahramanmaraş Pazarcık arasında öğlen saatlerinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Şiddetli yağıştan dolayı hayat durma noktasına geldi.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi ile Kahramanmaraş Pazarcık arasında öğlen saatlerinde ceviz büyüklüğünde dolu yağarken o sırada yolda olan sürücüler araçlarının zarar görmemesi ve trafik kazası oluşmaması adına benzin istasyonlarına sığındı.

Bu arada Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün paylaştığı hava tahmin raporuna göre bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Malatya çevreleri, öğle saatlerinden sonra ise bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca yağışların Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği de bildirildi.