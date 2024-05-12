12 May 2024 - 15:36- Gündem G:

Yağmur ve deprem arasında bir bağlantı var mı?

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Özellikle 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra garip sorular ve yorumlar da oluşmaya başladı. Onlardan biri ise yağmur ve deprem arasında bir bağlantı olup olmadığı yönündeki soruyu temsil ediyor. İşte cevabı…

Yağmur ve deprem arasında bir bağlantı var mı? mask
Yağmur ve deprem arasında bir bağlantı var mı?
Yağmur ve deprem arasında bir bağlantı var mı?
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Özellikle 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra garip sorular ve yorumlar da oluşmaya başladı. Onlardan biri ise yağmur ve deprem arasında bir bağlantı olup olmadığı yönündeki soruyu temsil ediyor. İşte cevabı…

Yağmur ve deprem arasında bir bağlantı var mı?

Yağmur ve deprem arasında doğrudan bir ilişki bulunmuyor. Yağmur, genellikle atmosferik olaylarla ve nemin yoğunlaşmasıyla ilgiliyken, depremler ise yer kabuğunun derinliklerindeki tektonik hareketler sonucunda meydana geliyor. Dolayısıyla, yağmurun depremi doğrudan tetiklemesi veya depremlerin yağmura bağlı olarak artması gibi bir ilişki bilimsel olarak kanıtlanmadı.

Yağmur ve deprem arasında bir bağlantı var mı?

Ancak, bazı araştırmalar, uzun süreli ve şiddetli yağmurun, zeminin doyması sonucu toprak kaymalarına veya heyelanlara neden olabileceğini gösteriyor. Bu tür doğal afetler, bazı görüşlere göre yağmurun yoğunluğu ve süresine bağlı olarak artabilir ve bu da bölgedeki deprem riskini etkileyebilir. Özellikle, zeminin gevşek veya eğimli olduğu alanlarda, yağmurun etkisiyle toprak kaymaları veya heyelanlar daha olası hale gelebilir.
Yağmur ve deprem arasında bir bağlantı var mı?

Ancak, genel olarak, yağmur ve deprem arasında doğrudan bir ilişki bulunmuyor. Depremlerin nedeni, yer kabuğundaki tektonik hareketlerdir ve yağmur bu hareketleri etkilemez veya tetiklemez.

Yağmur ve deprem arasında bir bağlantı var mı?

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12 May 2024 - 15:36 Malatya- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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