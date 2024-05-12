Geçit’ten ‘ortak akıl’ vurgusu

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, mahallelere yönelik yapılacak tüm çalışmalarda muhtarlar ile fikir alışverişinde bulunarak, ortak akılla hareket edeceklerini söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, ‘Muhtarlarla İstişare Toplantıları’ kapsamında mahalle muhtarları ve kurum yetkililerini, Yeni Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda ağırlamaya devam ediyor. Yeşilyurt’un 82 mahallesinin sorunlarını ele alıp, kalıcı çözümler getirmek amacıyla Yeşilyurt Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantılara katılan mahalle muhtarları, mahallelerindeki sorunları dile getirip, gerek belediyeden gerekse de kamu kurumlarından olan taleplerini paylaşıyorlar.

Toplantılara katılım gösteren mahalle muhtarlarını tek tek dinleyerek iletilen talepleri dinleyerek not alan Geçit, Yeşilyurt Belediyesinin sorumluluk alanında olan hizmetlerin bir an önce yerine getirilmesi için ilgili başkan yardımcıları ve birim müdürlerine talimatlar veriyor.

Geçtiğimiz ilk toplantıda 19 mahalle muhtarının sorunlarını dinleyen ve çözümü noktasında gerekli talimatları aktaran Başkan Geçit, bu kez de Abdulgaffar, Aşağıbağlar, Banazı, Bostanbaşı, Cemal Gürsel, Çilesiz, Çukurdere, Gedik, Gündüzbey, Hamidiye, Hıroğlu, Horata, Karakavak, Koyunoğlu, Konak, Mullakasım, Özalper, Samanlı, Şeyhbayram, Tecde, Turgut Özal, Yakınca, Yavuz Selim ve Zaviye Mahalle Muhtarlarıyla bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, TEDAŞ, MOTAŞ, TELEKOM, MEGSAŞ, Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol-Asfalt Daire Başkanlığı, MASKİ ve AKSA Doğalgaz İl Müdürlüğü yetkilileri de toplantıda hazır bulunup, kendi görev ve yetki alanındaki çalışmalar hakkında bilgiler paylaştılar.

İstişare toplantılarının verimli geçtiğini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Yeşilyurt’un 82 mahallesini daha yaşanabilir, modern ve güzel bir seviyeye ulaştırmak için aralıksız çalıştıklarını ifade etti.

“ÇOK BÜYÜK DESTEKLER ALIYORUZ”

Muhtarlar ile kamu kurum yetkililerini bir araya getirdikleri istişare toplantılarından çıkardıkları sonuçların Yeşilyurt’a yapacakları hizmetlere ciddi katkılar sunacağını hatırlatan Başkan Geçit, şunları kaydetti:

“İlçemizin hak ettiği güzel yatırımlara kavuşması için toplumun tüm kesimleriyle birlikte hareket etmeye özen gösteriyoruz. Mahallelerimizin sorunlarını teker teker çözüme kavuşturmak içinde muhtarlarımızdan çok büyük destekler alıyoruz. Mahallelerimizin tüm sorunlarını ve çözüm yollarını bilen muhtarlarımız ile bu anlamda çok güçlü iletişime ve diyalog ortamına sahibiz. Muhtarlarımızla bir ve beraber hareket ederek doğru, planlı ve güzel yatırımlarına altına hep birlikte imza atacağız. Belediye olarak ilçemizi her alanda ileriye taşıyacak, mevcut sorunların çözümüne katkıda bulunacak hizmetleri karşılıklı iletişim, saygı ve sevgi ölçeğinde çözüme kavuşturacağız. Bizlerin görevi her mahalleye ihtiyaçlar doğrultusunda eşit hizmet götürmektir. Bu doğrultuda mahallelerde ‘gözümüz ve kulağımız olan’ muhtarlarımızın talep ve çözüm önerileri bizim için kıymetlidir. Toplantılarımıza katılarak fikir ve önerilerini bizimle paylaşan muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. El ele vererek güzel ilçemizi en iyi yerlere taşıyacağız.”

Kaynak: BÜLTEN