“Şehir geçişi 60 dakikadan 25 dakikaya düşecek” Bakan Uraloğlu Kuzey Çevreyolu’nda

Malatya’da bazı ziyaretler gerçekleştiren ve Kuzey Çevreyolu’nda arazi incelemesinde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,

“Yolun tamamının bitirilmesi ile trafiğin pik saatlerinde geçiş süresini 60 dakikadan 25 dakikaya düşüreceğiz. Böylece bu yolumuz ile zamandan 352 milyon lira, akaryakıttan 229 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 631 milyon lira tasarruf edeceğiz”

dedi.

Bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere Malatya’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çevreyolu'nda arazi incelemesi ve basın açıklaması yaptı. Bakan Uraloğlu, burada şehrin ulaşım sorunlarına ilişkin önemli açıklamalar gerçekleştirdi.

16 İLİN GEÇİŞ NOKTASINDA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,

“Bugün Malatya'mızın yöneticileriyle, siyasetçileriyle, milletvekillerimiz ve il başkanlarımızla beraber Malatya programı gerçekleştiriyoruz. Şu anda da yapımı devam eden Malatya Çevreyolu’nda bulunuyoruz. Hatunsuyu mevkiindeyiz. Hemen arkamızda da bir köprü çalışması aktif olarak devam ediyor. Malatyalı vatandaşlarımızın heyecanla bitmesini beklediği bir projeyle Malatyalıların hayalini hayata geçirme yönündeki çalışmalarımızı yakından takip ediyoruz. Malatya'mız günümüzde kara, hava ve demir yolu ulaşım ağlarını buluşturan konumuyla 16 ilin geçiş noktasında, bölgenin ekonomik ve sosyal merkezi konumundadır. Karadeniz limanlarıyla Kuzey Anadolu şehirlerini, güneydeki endüstri merkezlerine ve Akdeniz limanlarına ulaştıran karayolu güzergahlarımızın kesişim noktasında stratejik bir konumda bulunmaktadır. Bu nedenle Malatya'nın ulaşım gelişmesine ayrı bir önem atfediyoruz”

sözlerine yer verdi.

“MALATYA’YA 22 YILDA 76 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK”



Bakan Uraloğlu,

“Son 22 yılda Malatya'nın ulaşım ve haberleşme altyapısına tam 76 milyar 302 milyon liralık yatırım yaptık. 2002 yılında ilimizde hiç bütümlü sıcak karışım kaplamalı yol yokken 341 kilometre bütümlü sıcak karışım kaplamalı yol imal etti. Malatya'yı Elazığ'a, Diyarbakır'a ve Adıyaman'a bölünmüş yollarla bağladık. Malatya Gölbaşı yolundaki sarp uçurumlarıyla ve buzlanmasıyla sürücülerin korkulu rüyası olan Erkenek Tüneli'ni bitirerek hizmete açtık. 123 metre uzunluğunda çift köprü, 660 metre uzunluğunda Kömürhan Köprüsü'nü ve bağlantı tünelini bitirerek yine trafiğe açtık. Malatya-Sivas yolundaki Tohma Köprüsü gibi önemli bir karayolu projesini de hayata geçirdik. Şu anda Malatya'da bizleri bir araya getiren çevre yolumuzla birlikte yaklaşık 30 milyar lira proje tutarıyla 10 ayrı karayolu projesinde de çalışmalarımıza devam ediyoruz”

sözlerini aktardı.



“631 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ”

“Malatya Çevreyolu ağır tonajlı taşıt trafiği ve transit geçişlerden dolayı kapasitesinin üzerinde hizmet veren şehir merkezinden geçen mevcut yolda yaşanan trafik yoğunluğunu azaltması bakımından şehrimizin gelişimi ve trafik güvenliği için çok kıymetli bir proje” diyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,

“Bütümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol olarak inşa ettiğimiz Çevreyolumuzun toplam uzunluğu 53,5 kilometredir. Projemiz kapsamında 13’ü köprülü kavşak olmak üzere toplam 23 adet köprüyü de inşa ediyoruz. 26,1 kilometrelik birinci etabını 2 Nisan 2022 tarihinde hizmete açtığımız çevre yolumuzda 31,7 kilometrelik kesimi ve bin 561 metre uzunluğunda 4 adet köprüyü tamamladık. Bu yıl içerisinde de 6,5 kilometrelik yolu daha ve 301,5 kilometre uzunluğunda, 3 adet köprüyü de tamamlamayı hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki ağustos sonu itibariyle bu 6,5 kilometrelik kesimi de tamamlayarak 12,1 kilometre uzunluğundaki ikinci etabı da bitirmiş olacağız. Böylece Battalgazi Kavşağı'na kadar toplam 38,2 kilometrelik kesimi trafiğe açmış olacağız. Tabii kalan 15.3 kilometrelik kesim için de en kısa zamanda çalışmaları hızlandıracağız ve hızlı bir şekilde de devam edeceğiz. Yolun tamamının hizmete sunulmasıyla trafik pik saatlerinde geçiş süre 60 dakikaya kadar çıkan şehir geçişini 25 dakikalık bir süreye düşürmüş olacağız. Böylece yolumuz ile zamandan 352 milyon lira akaryakıttan 229 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 631 milyon lira tasarruf sağlamış olacağız. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu 19 bin 177 ton azaltarak doğanın korunmasına da katkı sağlayacağız. Ayrıca şehrin kuzeyinde bulunan organize sanayi bölgelerine ve yerleşim merkezlerine ulaşım da kolaylaşmış olacak ve elbette Malatya'daki turizm faaliyetlerinin gelişmesine katkı sağlayacak ve ticaret faaliyetlerini daha da hareketlendirecektir”

sözlerine yer verdi.

HAVALİMANI PROJESİ

Bakan Uraloğlu, sözlerinin devamında özetle şunları aktardı:

“Malatya ulaşım ağının güçlenmesi için hayata geçirdiğimiz projeler elbette sadece karayolu projeleriyle de sınırlı değil. 2005-2009 yılları arasında Malatya havalimanı mevcut terminal binasının hizmet seviyesini daha da arttırması adına aks ilaveleri yaparak mevcut kapasiteyi 1 milyon 200 bin yolcu kapasitesine yükselttik. Ama Malatya'da hava yolu ulaşımına yönelik yolcu talebinin artması ve yolcu hizmetinde istenen hizmet kalitesine ulaşılabilmesine yönelik yeni bir terminal binası ve tamamlayıcı yapıların inşaatına da başladık. Projemiz tamamlandığında Malatya Havalimanımızın 8 bin 814 metrekare olan iç ve dış hatlar terminal binasının büyüklüğünü 26 bin 765 metrekareye yükselteceğiz. 1 milyon 200 bin olan yolcu kapasitesini de 2,5 milyon yolcuya çıkarmış olacağız. Hiç şüphesiz yeni terminal binası ve diğer tamamlayıcı tesisleriyle Malatya hava yolu taşımacılığı ve trafiğinde çok daha önemli bir konum üstlenecektir.

“DEMİR YOLU AĞLARINI GELİŞTİRİYORUZ”

Malatya'nın demir yolu ağlarını geliştiriyoruz. Mevcut konvansiyonel hattın komple bakımını yaptık ve yeniledik. Malatya OSB Yazlak İltisak Hattı işini bitirdik. Malatya-Narlı arasında da çift hatlı hale getirilmesiyle ilgili Kuzey-Güney aksındaki yüklerin demir yoluyla taşınmasında kapasite artışı olacak.

Ayrıca burada yeri gelmişken demir yollarıyla ilgili yeni bir gelişmeden de sizlere bahsetmek istiyorum. 19 Nisan'da aynı turistik doğu ekspresi gibi turistik Diyarbakır ekspresi seferlerini başlattık. Bu trenimiz Ankara, Diyarbakır seferinde Malatya'da 3 saat durarak yolcuların Malatya'yı gezmesine de imkan sağlıyor. 180 kişi kapasiteli bu trenimiz 14 Haziran'a kadar her cumartesi sabahı Malatya'ya uğrayacak ve şehrimizin Turgut Özal Anı Evi, Fotoğraf Makinesi Müzesi, Radyo-Gramofon Müzesi ve Buğday Müzesi gibi önemli turistik merkezlerini gezerek ticari faaliyetlerin artmasına da vesile olacak.

Söz konusu Malatya olunca aslına bakarsanız daha konuşacak çok şeyimiz var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Malatya’nın gelişimi ve büyümesi için çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz. Malatyalı hemşehrilerimize rahat bir nefes aldırana kadar yanlarında olacağız. Özellikle deprem sonrasındaki süreçte başta Malatya Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz olmak üzere bütün kamu kurumlarımıza bakanlığımızın bütün imkanları ile beraber ilk günden itibaren yanında olduk ve bütün bu depremin etkileri geçinceye kadar da yanında olmaya devam edeceğiz. Ama bir taraftan da mutlaka rutin çalışmalarımızı devam ettirdik, ettirmeye de devam edeceğiz. Bu vesileyle bu hizmetlerin yapılmasında ilimizde gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlayan Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, milletvekillerimize, siyasi partimizin temsilcilerine ve bu işleri bizler adına denetleyen, yürüten çalışma arkadaşlarıma ve yapımcı firmalara teşekkür ediyorum.”